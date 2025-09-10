|
Минобрнауки и власти Тамбовской области готовят программу поддержки вузов
10 сентября министр науки и высшего образования России Валерий Фальков и врио главы Тамбовской области Евгений Первышов провели рабочую встречу, посвящённую перспективам развития высшего образования в регионе.
По информации пресс-службы областного правительства, речь шла о создании комплексной программы поддержки вузов, которая должна укрепить кадровый потенциал и повысить качество подготовки специалистов. Евгений Первышов подчеркнул, что для роста экономики и внедрения новых технологий необходимы квалифицированные кадры, а достичь этого можно только в тесной связке школ, учреждений среднего профобразования и университетов.
Валерий Фальков, в свою очередь, отметил внимание руководителя региона к вопросам образования и науки. По его словам, ближайшие пять лет будут посвящены реализации программы, которая охватит развитие университетской инфраструктуры, создание комфортных условий для студентов и преподавателей и повышение качества образовательных программ.
Сегодня в Тамбовской области работают четыре государственных университета и три филиала, где обучаются около 30 тысяч студентов. В регионе действуют ТГУ имени Г. Р. Державина, ТГТУ, Мичуринский аграрный университет и музыкально-педагогический институт имени С. В. Рахманинова.
Фото: Павел Васильев
