В Тамбовской области спасают орлана-белохвоста с травмой крыла
Сегодня, 10:01
История орлана-белохвоста, обнаруженного на границе Сосновского и Моршанского округов, получила продолжение. Напомним, крупную хищную птицу заметили на берегу водоёма: орлан не мог взлететь. По фотографиям специалисты определили, что речь идёт о взрослом пернатом.
Команда орнитологов отправилась на поиски. Хищник скрывался в густых зарослях, однако аккуратные действия специалистов позволили безопасно извлечь его из естественной среды.
Осмотр показал, что у орлана травмирован локтевой сустав левого крыла. «Судя по степени истощённости птицы, загрязнению и повреждению её оперения, орлан получил травму довольно давно», — сообщили в Центре охраны хищных птиц «Русский сокол». При пальпации выявлены признаки старой гематомы и формирующейся костной мозоли. Для уточнения диагноза потребуется рентген.
Несмотря на травму, птице удалось выжить за счёт питания падалью. Сейчас специалисты делают всё возможное, чтобы орлан-белохвост восстановился и смог вернуться в дикую природу.
Напомним, недавно Центр «Русский сокол» запустил официальный сайт, где жители Тамбовской области могут оперативно сообщать о раненых хищных птицах и узнавать о мерах помощи пернатым.
Фото: Центр охраны хищных птиц «Русский сокол»
