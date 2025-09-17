|
Александр Жалнин удостоен нагрудного знака «За заслуги перед Тамбовской областью»
Сегодня на заседании Тамбовской областной Думы депутат седьмого созыва Александр Жалнин получил нагрудный знак региона «За заслуги перед Тамбовской областью». Формулировка награды — «За вклад в совершенствование законодательства Тамбовской области». Награждение провели избранный глава региона Евгений Первышов и председатель облдумы Евгений Матушкин.
Жалнин представляет в парламенте областное отделение КПРФ, но сам является беспартийным. Он был избран в сентябре 2021 года, входит во фракцию КПРФ.
Александр Константинович известен также как инициатор установки Памятного знака бойцам Красной армии — защитникам Ленинграда на мемориале «Синявинские высоты». В боях за высоты участвовал его отец, Константин Жалнин. Стела была открыта к 75-летию Победы.
Политик родился в 1955 году в Мучкапском районе. Работал на руководящих должностях в автотранспортных предприятиях региона, возглавлял «Тамбовагропромкомплект» и «Октябрьское». Избирался депутатом областной Думы четырёх созывов.
Фото: Тамбовская областная Дума
