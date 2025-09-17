Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Взирая на солнце, прищурь глаза свои, и ты смело разглядишь на нем пятна.
Козьма Прутков
» » » Александр Жалнин удостоен нагрудного знака «За заслуги перед Тамбовской областью»

Александр Жалнин удостоен нагрудного знака «За заслуги перед Тамбовской областью»

Сегодня, 16:27
Комментариев: 0
Александр Жалнин удостоен нагрудного знака «За заслуги перед Тамбовской областью»Сегодня на заседании Тамбовской областной Думы депутат седьмого созыва Александр Жалнин получил нагрудный знак региона «За заслуги перед Тамбовской областью». Формулировка награды — «За вклад в совершенствование законодательства Тамбовской области». Награждение провели избранный глава региона Евгений Первышов и председатель облдумы Евгений Матушкин.

Жалнин представляет в парламенте областное отделение КПРФ, но сам является беспартийным. Он был избран в сентябре 2021 года, входит во фракцию КПРФ.

Александр Константинович известен также как инициатор установки Памятного знака бойцам Красной армии — защитникам Ленинграда на мемориале «Синявинские высоты». В боях за высоты участвовал его отец, Константин Жалнин. Стела была открыта к 75-летию Победы.

Политик родился в 1955 году в Мучкапском районе. Работал на руководящих должностях в автотранспортных предприятиях региона, возглавлял «Тамбовагропромкомплект» и «Октябрьское». Избирался депутатом областной Думы четырёх созывов.

Фото: Тамбовская областная Дума
В Тамбове утвердили список нового состава городской Думы восьмого созыва

Сегодня, 18:19
Тамбовский облизбирком подвёл итоги выборов в городскую Думу и утвердил персональный состав восьмого созыва. Согласно данным комиссии, явка избирателей составила 41,56%. По итогам распределения 36 мандатов большинство мест в Думе получила партия «Единая Россия» — 27 кресел. Партия «Родина» будет

Антимонопольная служба вновь взялась за рекламу «Ёбидоёби» в Тамбове

Сегодня, 15:15
Как сообщает деловое издание «Вердикт», Тамбовское управление ФАС усмотрело нарушение закона в наружной рекламе сети доставки суши «Ёбидоёби». 16 сентября антимонопольное ведомство признало ненадлежащей рекламу, размещённую на бульваре Энтузиастов у ТЦ «Улей» и на улице Рылеева рядом с ТЦ

Максим Егоров останется в СИЗО до конца декабря

Сегодня, 10:20
Басманный суд Москвы оставил бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова под стражей до 23 декабря 2025 года. Ходатайство защиты о переводе на домашний арест отклонили, передаёт корреспондент РБК. Егоров был задержан летом этого года. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном

Вокруг «Луидора»: автогигант под прицелом арбитражей

Сегодня, 09:09
Группа компаний «Луидор» — это целая империя на рынке продаж и обслуживания автомобилей. Десятки юрлиц по стране, десятки миллиардов рублей выручки и более 1,5 млрд прибыли только за прошлый год. В Тамбовской области в состав сети входят четыре организации: ООО «Азимут», ООО «Азимут-Сервис», ООО

В Тамбове до конца сентября продлили перекрытие на улице Карла Маркса

Вчера, 17:28
Ограничение движения по улице Карла Маркса в Тамбове, на участке между Пензенской и Мичуринской, продлено до 26 сентября. Причина — аварийно-восстановительные работы на канализационном коллекторе. Напомним, в начале августа на этом участке произошло обрушение, после чего движение перекрыли. Сроки

В Тамбовской области на лекарства для льготников направят дополнительные 237 млн рублей

Вчера, 15:15
Прокуратура Тамбовской области добилась увеличения финансирования на закупку медикаментов для льготников. Как сообщили в ведомстве, в региональный бюджет внесены изменения, предусматривающие выделение ещё 237 млн руб. Проверка показала, что медицинские организации допускали ошибки при расчётах

Антимонопольная служба выявила нарушения в закупке для больницы имени Луки

Вчера, 11:22
УФАС по Тамбовской области зафиксировало нарушения при проведении закупки на поставку модульного комплекса для приёмного отделения городской клинической больницы имени архиепископа Луки в Тамбове. Начальная цена контракта составляла 315,5 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства. Жалобу подала

В Тамбовской области спасают орлана-белохвоста с травмой крыла

Вчера, 10:01
История орлана-белохвоста, обнаруженного на границе Сосновского и Моршанского округов, получила продолжение. Напомним, крупную хищную птицу заметили на берегу водоёма: орлан не мог взлететь. По фотографиям специалисты определили, что речь идёт о взрослом пернатом. Команда орнитологов отправилась

В Тамбове власти через суд требуют изъять земли у племзавода «Пригородный»

17 сентября 2025
Министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области обратилось в Арбитражный суд региона с иском об изъятии нескольких земельных участков у АО «Племенной завод «Пригородный» для государственных нужд. Информация об этом содержится в материалах суда. Иск был подан 11 сентября, а 15

Суд по делу о загрязнении реки Жигалки в Тамбове снова откладывается

17 сентября 2025
В Арбитражном суде Тамбовской области продолжается рассмотрение иска о возмещении ущерба, причинённого загрязнением реки Жигалки. Репортаж о заседании публикует деловое издание «Вердикт». Напомним, речь идёт о сбросе канализационных стоков в районе Ахлебиновской рощи, где из-за аварийного

В Тамбове пройдёт «Неделя Китая» с деловой и академической программой

17 сентября 2025
С 22 по 26 сентября в Тамбове состоится первая часть «Недели Китая» (12+), посвящённой Году культуры России и Китая и 80-летию Победы. В регион приедет делегация из провинции Цзянсу и китаисты из Москвы. Программа включает десятки событий, такие как лекции российских экспертов по международным

Скандальный «Дормострой» покидает Тамбов и возвращается в Ивановскую область

17 сентября 2025
ООО «Дормострой», оказавшееся в центре череды скандалов и в списке недобросовестных поставщиков, меняет прописку и регистрируется в Ивановской области. Именно там компания была создана в 2016 году. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт». По данным издания, предприятие входит в группу компаний,

В Тамбове ищут подрядчика для расчистки реки Студенец

16 сентября 2025
На сайте Госзакупок опубликована информация о поиске подрядчика для подготовки проектно-сметной документации по расчистке участка реки Студенец. Заказчиком выступает ГУП «Тамбовское водное хозяйство». Начальная стоимость контракта составляет 933 тыс. руб., победителя планируют определить 26

В Тамбове показали цифровые технологии для экоконтроля

16 сентября 2025
В парке культуры и отдыха Тамбова 13 сентября прошёл региональный День цифры. Одной из ключевых тем мероприятия стали современные цифровые решения для охраны окружающей среды. Врио министра экологии и природных ресурсов Тамбовской области Дмитрий Сомов ознакомился с новыми разработками, которые

«Тамбовводтранс» требует банкротства «СМУ-7» из-за дорожного катка

16 сентября 2025
История, достойная хроник хозяйственного суда: ОАО «Тамбовводтранс» готовит иск в Арбитражный суд Тамбовской области с требованием признать ООО «СМУ-7» банкротом. Основание — многомиллионные долги по договору купли-продажи дорожного катка марки AMMANN и начисленная неустойка. Общая сумма претензий

В Тамбове ликвидируют компанию «Роспечать»

16 сентября 2025
Акционеры ЗАО «Роспечать» приняли решение о ликвидации компании. Соответствующая информация опубликована 16 сентября 2025 года на площадке «Федресурс». Фактически уход «Роспечати» с тамбовского рынка начался ещё летом 2021 года, когда компания закрыла около 50 киосков в городе. Тогда руководство

В Борщёвке нарушитель после штрафа сам убрал несанкционированную свалку

16 сентября 2025
В селе Борщёвка Тамбовского округа удалось ликвидировать несанкционированную свалку. Как сообщили в региональном министерстве экологии, её организовал местный житель, который неоднократно свозил мусор на территорию вне специально отведённых объектов. Дело об административном правонарушении

Избирком утвердил победу Евгения Первышова на выборах губернатора Тамбовской области

15 сентября 2025
В Тамбовской области подвели итоги досрочных выборов главы региона. В голосовании приняли участие более 421 тысячи человек — явка составила 54%. По данным областного избиркома, победителем стал Евгений Первышов. За него проголосовали свыше 311 тысяч жителей, что составило 73,84% от числа

В Тамбове штукатур-маляр сорвался с вышки и погиб

15 сентября 2025
Трагедия произошла днём 11 сентября на одном из предприятий Тамбова, специализирующемся на выпуске средств защиты органов дыхания. По предварительным данным, 56-летний рабочий проводил малярные работы в гаражном помещении. Около половины второго дня он упал с передвижной вышки. От полученных травм

Статус Сергея Булаха в Ассоциации промышленников остаётся неопределённым

15 сентября 2025
История с председательством Сергея Булаха в Союзе регионального объединения работодателей «Тамбовская областная ассоциация промышленников и предпринимателей» по-прежнему вызывает вопросы. Напомним, в августе он покинул пост генерального директора АО «ЗАВКОМ» и лишился формального статуса
