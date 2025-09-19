Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Если у тебя есть фонтан, заткни его, дай отдохнуть и фонтану.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

На брифинге "Новых людей" рассказали о нарушениях, зафиксированных на выборах в Тамбовской области

"Новые люди" открыли ситуационный центр в Тамбове для наблюдения за выборами

Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу

В Изосимове открыли мемориальную доску сержанту Алексею Бокову

"Новые люди" перенесли крупнейший автофестиваль из-за угрозы БПЛА

«Новые люди» и бизнес-сообщество обсудили проблему нехватки бесплатных точек Wi-Fi в Тамбове

Автофестиваль в Тамбовской области перенесли на неделю

«Новые люди» собирают за круглым столом власть и бизнес ради интернета для тамбовчан

В Тамбове скончался Почётный гражданин города Василий Дергачев

Имущество Котовского лакокрасочного завода выставили на торги за 744 млн рублей

Тамбов чтит своих героев: День ВМФ и почётный гражданин Василий Дергачев

Максима Егорова арестовали по делу о взятке в 80 миллионов рублей

» » » Реконструкция площади Ленина в Рассказове выполнена только на 40%

Реконструкция площади Ленина в Рассказове выполнена только на 40%

Вчера, 11:22
Комментариев: 0
Версия для печати
Реконструкция площади Ленина в Рассказове выполнена только на 40%В Рассказове продолжается масштабное благоустройство центральной площади имени Ленина. Работы ведутся по графику, сообщил врио заместителя главы Тамбовской области Евгений Зименко.

«Возможность преобразить это общественное пространство площадью более 2 га появилась благодаря победе рассказовцев в девятом Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды и нацпроекту “Инфраструктура для жизни”», — отметил он.

Проект предусматривает модернизацию инженерных систем, установку уличного и ландшафтного освещения, озеленение, создание безопасной пешеходной зоны, а также организацию нового дорожного движения с увеличением пропускной способности перекрёстков.

Сейчас на площади уже демонтированы старые элементы благоустройства, выполнена разработка траншей под электрокабели, вывоз грунта, планировка территории. На 80% выложена тротуарная плитка на площади и на 30% — в сквере, установка бордюров завершена почти полностью. Монтаж энергоснабжающих коммуникаций выполнен на 70%, опор освещения — на 40%.

Посадка деревьев и кустарников запланирована на конец октября, а в ноябре начнётся монтаж светового и декоративного оборудования: светодиодного экрана, арок, арт-объектов «Шатёр» и «Шар-глобус», «Доски почёта», велопарковок и скамеек.

На сегодняшний день готовность объекта составляет 40%. Завершить первый этап реконструкции власти планируют в декабре этого года.

Фото: страница Евгения Зименко в ВК
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В Тамбове завершают строительство универсального спорткомплекса на базе быв ...

В Тамбове запретили разворот на площади В. Ленина

В Котовске ведутся работы по реконструкции уличного освещения

Движение будет ограничено

Новое лицо главной площади

Новогодние ёлки



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Восьмая попытка: недостроенную школу на Чкалова снова выставили на продажу

Вчера, 19:19
0
В Тамбове снова пытаются найти покупателя для недостроенной школы на улице Чкалова, 57. Это уже восьмая попытка продать объект, который стоит законсервированным более десяти лет. Как указано в материалах торгов, степень готовности здания оценивается в 73%. Его площадь — почти 3 тыс. кв. м, участок

Евгений Первышов проверил ход ремонта единственной санаторной школы-интерната в регионе

Вчера, 15:51
0
В Красносвободненской санаторной школе-интернате Тамбовской области завершается капитальный ремонт. Работы должны были закончить ещё в прошлом году, однако сдача объекта неоднократно переносилась. Ход реконструкции 20 сентября проконтролировал избранный глава региона Евгений Первышов. «С марта

Реконструкция площади Ленина в Рассказове выполнена только на 40%

Вчера, 11:22
0
В Рассказове продолжается масштабное благоустройство центральной площади имени Ленина. Работы ведутся по графику, сообщил врио заместителя главы Тамбовской области Евгений Зименко. «Возможность преобразить это общественное пространство площадью более 2 га появилась благодаря победе рассказовцев в

В Тамбове утвердили список нового состава городской Думы восьмого созыва

19 сентября 2025
0
Тамбовский облизбирком подвёл итоги выборов в городскую Думу и утвердил персональный состав восьмого созыва. Согласно данным комиссии, явка избирателей составила 41,56%. По итогам распределения 36 мандатов большинство мест в Думе получила партия «Единая Россия» — 27 кресел. Партия «Родина» будет

Александр Жалнин удостоен нагрудного знака «За заслуги перед Тамбовской областью»

19 сентября 2025
0
Сегодня на заседании Тамбовской областной Думы депутат седьмого созыва Александр Жалнин получил нагрудный знак региона «За заслуги перед Тамбовской областью». Формулировка награды — «За вклад в совершенствование законодательства Тамбовской области». Награждение провели избранный глава региона

Антимонопольная служба вновь взялась за рекламу «Ёбидоёби» в Тамбове

19 сентября 2025
0
Как сообщает деловое издание «Вердикт», Тамбовское управление ФАС усмотрело нарушение закона в наружной рекламе сети доставки суши «Ёбидоёби». 16 сентября антимонопольное ведомство признало ненадлежащей рекламу, размещённую на бульваре Энтузиастов у ТЦ «Улей» и на улице Рылеева рядом с ТЦ

Максим Егоров останется в СИЗО до конца декабря

19 сентября 2025
0
Басманный суд Москвы оставил бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова под стражей до 23 декабря 2025 года. Ходатайство защиты о переводе на домашний арест отклонили, передаёт корреспондент РБК. Егоров был задержан летом этого года. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном

Вокруг «Луидора»: автогигант под прицелом арбитражей

19 сентября 2025
0
Группа компаний «Луидор» — это целая империя на рынке продаж и обслуживания автомобилей. Десятки юрлиц по стране, десятки миллиардов рублей выручки и более 1,5 млрд прибыли только за прошлый год. В Тамбовской области в состав сети входят четыре организации: ООО «Азимут», ООО «Азимут-Сервис», ООО

В Тамбове до конца сентября продлили перекрытие на улице Карла Маркса

18 сентября 2025
0
Ограничение движения по улице Карла Маркса в Тамбове, на участке между Пензенской и Мичуринской, продлено до 26 сентября. Причина — аварийно-восстановительные работы на канализационном коллекторе. Напомним, в начале августа на этом участке произошло обрушение, после чего движение перекрыли. Сроки

В Тамбовской области на лекарства для льготников направят дополнительные 237 млн рублей

18 сентября 2025
0
Прокуратура Тамбовской области добилась увеличения финансирования на закупку медикаментов для льготников. Как сообщили в ведомстве, в региональный бюджет внесены изменения, предусматривающие выделение ещё 237 млн руб. Проверка показала, что медицинские организации допускали ошибки при расчётах

Антимонопольная служба выявила нарушения в закупке для больницы имени Луки

18 сентября 2025
0
УФАС по Тамбовской области зафиксировало нарушения при проведении закупки на поставку модульного комплекса для приёмного отделения городской клинической больницы имени архиепископа Луки в Тамбове. Начальная цена контракта составляла 315,5 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства. Жалобу подала

В Тамбовской области спасают орлана-белохвоста с травмой крыла

18 сентября 2025
0
История орлана-белохвоста, обнаруженного на границе Сосновского и Моршанского округов, получила продолжение. Напомним, крупную хищную птицу заметили на берегу водоёма: орлан не мог взлететь. По фотографиям специалисты определили, что речь идёт о взрослом пернатом. Команда орнитологов отправилась

В Тамбове власти через суд требуют изъять земли у племзавода «Пригородный»

17 сентября 2025
0
Министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области обратилось в Арбитражный суд региона с иском об изъятии нескольких земельных участков у АО «Племенной завод «Пригородный» для государственных нужд. Информация об этом содержится в материалах суда. Иск был подан 11 сентября, а 15

Суд по делу о загрязнении реки Жигалки в Тамбове снова откладывается

17 сентября 2025
0
В Арбитражном суде Тамбовской области продолжается рассмотрение иска о возмещении ущерба, причинённого загрязнением реки Жигалки. Репортаж о заседании публикует деловое издание «Вердикт». Напомним, речь идёт о сбросе канализационных стоков в районе Ахлебиновской рощи, где из-за аварийного

В Тамбове пройдёт «Неделя Китая» с деловой и академической программой

17 сентября 2025
0
С 22 по 26 сентября в Тамбове состоится первая часть «Недели Китая» (12+), посвящённой Году культуры России и Китая и 80-летию Победы. В регион приедет делегация из провинции Цзянсу и китаисты из Москвы. Программа включает десятки событий, такие как лекции российских экспертов по международным

Скандальный «Дормострой» покидает Тамбов и возвращается в Ивановскую область

17 сентября 2025
0
ООО «Дормострой», оказавшееся в центре череды скандалов и в списке недобросовестных поставщиков, меняет прописку и регистрируется в Ивановской области. Именно там компания была создана в 2016 году. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт». По данным издания, предприятие входит в группу компаний,

В Тамбове ищут подрядчика для расчистки реки Студенец

16 сентября 2025
0
На сайте Госзакупок опубликована информация о поиске подрядчика для подготовки проектно-сметной документации по расчистке участка реки Студенец. Заказчиком выступает ГУП «Тамбовское водное хозяйство». Начальная стоимость контракта составляет 933 тыс. руб., победителя планируют определить 26

В Тамбове показали цифровые технологии для экоконтроля

16 сентября 2025
0
В парке культуры и отдыха Тамбова 13 сентября прошёл региональный День цифры. Одной из ключевых тем мероприятия стали современные цифровые решения для охраны окружающей среды. Врио министра экологии и природных ресурсов Тамбовской области Дмитрий Сомов ознакомился с новыми разработками, которые

«Тамбовводтранс» требует банкротства «СМУ-7» из-за дорожного катка

16 сентября 2025
0
История, достойная хроник хозяйственного суда: ОАО «Тамбовводтранс» готовит иск в Арбитражный суд Тамбовской области с требованием признать ООО «СМУ-7» банкротом. Основание — многомиллионные долги по договору купли-продажи дорожного катка марки AMMANN и начисленная неустойка. Общая сумма претензий

В Тамбове ликвидируют компанию «Роспечать»

16 сентября 2025
0
Акционеры ЗАО «Роспечать» приняли решение о ликвидации компании. Соответствующая информация опубликована 16 сентября 2025 года на площадке «Федресурс». Фактически уход «Роспечати» с тамбовского рынка начался ещё летом 2021 года, когда компания закрыла около 50 киосков в городе. Тогда руководство

В Борщёвке нарушитель после штрафа сам убрал несанкционированную свалку

16 сентября 2025
0
В селе Борщёвка Тамбовского округа удалось ликвидировать несанкционированную свалку. Как сообщили в региональном министерстве экологии, её организовал местный житель, который неоднократно свозил мусор на территорию вне специально отведённых объектов. Дело об административном правонарушении
Copyrights © 2001-2025
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2025 E-mail: info@taminfo.ru
При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
1 мая, абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, студенты, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, Шанина, юрий жирков

Показать все теги