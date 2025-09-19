|
Реконструкция площади Ленина в Рассказове выполнена только на 40%
Вчера, 11:22
Комментариев: 0
В Рассказове продолжается масштабное благоустройство центральной площади имени Ленина. Работы ведутся по графику, сообщил врио заместителя главы Тамбовской области Евгений Зименко.
«Возможность преобразить это общественное пространство площадью более 2 га появилась благодаря победе рассказовцев в девятом Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды и нацпроекту “Инфраструктура для жизни”», — отметил он.
Проект предусматривает модернизацию инженерных систем, установку уличного и ландшафтного освещения, озеленение, создание безопасной пешеходной зоны, а также организацию нового дорожного движения с увеличением пропускной способности перекрёстков.
Сейчас на площади уже демонтированы старые элементы благоустройства, выполнена разработка траншей под электрокабели, вывоз грунта, планировка территории. На 80% выложена тротуарная плитка на площади и на 30% — в сквере, установка бордюров завершена почти полностью. Монтаж энергоснабжающих коммуникаций выполнен на 70%, опор освещения — на 40%.
Посадка деревьев и кустарников запланирована на конец октября, а в ноябре начнётся монтаж светового и декоративного оборудования: светодиодного экрана, арок, арт-объектов «Шатёр» и «Шар-глобус», «Доски почёта», велопарковок и скамеек.
На сегодняшний день готовность объекта составляет 40%. Завершить первый этап реконструкции власти планируют в декабре этого года.
Фото: страница Евгения Зименко в ВК
