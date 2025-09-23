|
|
Жители сгоревшего дома Нарышкиных в Тамбове переехали в новые квартиры
В Тамбове завершилось расселение жителей исторического дома Нарышкиных, который два года назад оказался непригоден для проживания после пожара. Как сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области, новые квартиры тамбовчанам предоставили при содействии приставов и администрации города.
На основании решения суда расселению подлежали более 30 человек. Работа осложнялась тем, что часть жильцов не сразу соглашалась на переселение, другим требовался дополнительный поиск подходящих вариантов.
«После возбуждения исполнительного производства должником был представлен перечень свободных жилых помещений, в том числе из маневренного фонда. Проводились выезды по адресам, беседы с гражданами и предлагались варианты переселения», — рассказала ведущий судебный пристав-исполнитель специализированного отделения ФССП России по Тамбовской области Елена Шарова.
Одной из первых новое жильё получила Людмила Сумакова, которая выбрала квартиру с ремонтом в тихом районе города и уже готовится отметить новоселье.
По данным ФССП, с мая 2023 года в регионе завершено 46 исполнительных производств, связанных с расселением и предоставлением жилья жителям Тамбовской области.
Фото: «Новый век»
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
По данным площадки «Госзакупки», подрядчиком работ стало ООО «СК Бизнесстрой». Компания выиграла тендер, снизив начальную цену контракта с 7,8 млн до 7,2 млн рублей. Согласно условиям договора, подрядчик должен уложить тротуарную плитку серого цвета, обновить подпорные стенки и систему освещения,
В Тамбове продолжается реставрация здания-памятника по адресу ул. Советская, 67. Как сообщает издание «ПроТамбов», после завершения работ в историческом особняке откроется клиника. Собственник объекта, руководитель ООО «Строймедиа» Алексей Моторин, подтвердил эти планы. По его словам,
В Тамбове завершилось расселение жителей исторического дома Нарышкиных, который два года назад оказался непригоден для проживания после пожара. Как сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области, новые квартиры тамбовчанам предоставили при содействии приставов и
Тамбовстат опубликовал данные об износе основных фондов организаций региона на конец 2024 года. В среднем он составил 58,6%, однако в ряде социально значимых сфер ситуация значительно хуже. Так, в здравоохранении и социальных услугах износ фондов достиг 70,9%, в транспортировке и хранении — 73,4%.
В Державинском университете в рамках «Недели Китая в Тамбове» состоялось открытие выставки детских рисунков китайских и российских школьников, посвященную российско-китайской дружбе, а также мастер-класс по китайской каллиграфии от известного художника и каллиграфа профессора Цимина. С
Вступивший в должного главы Тамбовской области Евгений Первышов подписал распоряжение о назначении своих заместителей. Как сообщили в пресс-службе облправительства, все чиновники, ранее исполнявшие обязанности в статусе «врио», сохранили свои посты и получили полномочия в полном объёме.
Бывший мэр Тамбова Алексей Кондратьев вернулся в Совет Федерации от своей родной области. Соответствующее постановление о наделении его полномочиями сенатора подписал новый губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. Об этом 23 сентября проинформировала пресс-служба регионального правительства.
Во вторник, 23 сентября, в большом зале регионального правительства состоялась торжественная церемония вступления в должность избранного главы Тамбовской области Евгения Первышова. В мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента в ЦФО Игорь Щёголев, сенаторы, депутаты Госдумы,
Мичуринское отделение Российского Союза ветеранов Афганистана объединяет участников различных локальных войн и членов их семей. Среди них есть и профессиональные военные, и представители самых разных профессий, которых объединяет любовь к Родине и готовность служить стране.
На планёрке в понедельник, 22 сентября, избранный губернатор Тамбовской области Евгений Первышов объявил о кадровых перестановках в региональном министерстве градостроительства и архитектуры.
Уже три с половиной года Мичуринское отделение Российского Союза ветеранов Афганистана активно собирает и направляет гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции. Очередная партия помощи была сформирована совместно с волонтёрами движения «Фронт 68» и отправлена на Купянское
В Тамбове стартовала «Неделя Китая» (12+), посвящённая завершению перекрёстных Годов культуры России и Китая и 80-летию Победы. Программа охватывает академическую, культурную и экономическую сферы. Торжественное открытие прошло в главном корпусе Державинского университета. Делегацию провинции
В Токарёвском округе 19 сентября в одном из прудов обнаружили тело 64-летнего мужчины. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Тамбовской области. По предварительным данным, накануне вечером житель соседнего села ушёл из дома и не вернулся. Утром родственники начали его поиски,
Региональное управление ФНС напоминает: индивидуальными предпринимателями могут стать не только взрослые, но и подростки от 14 лет. Чтобы подтвердить дееспособность, несовершеннолетнему необходимо приложить к заявлению одно из документов: нотариально заверенное согласие родителей или опекунов,
Тамбовская областная Дума одобрила поправки в бюджет региона. Доходы и расходы выросли на 2,6 млрд рублей за счёт дополнительных налоговых и неналоговых поступлений, а также безвозмездных трансфертов. Согласно документу, доходы области в 2025 году составят 79 млрд рублей, расходы — 80,9 млрд
В Тамбове снова пытаются найти покупателя для недостроенной школы на улице Чкалова, 57. Это уже восьмая попытка продать объект, который стоит законсервированным более десяти лет. Как указано в материалах торгов, степень готовности здания оценивается в 73%. Его площадь — почти 3 тыс. кв. м, участок
В Красносвободненской санаторной школе-интернате Тамбовской области завершается капитальный ремонт. Работы должны были закончить ещё в прошлом году, однако сдача объекта неоднократно переносилась. Ход реконструкции 20 сентября проконтролировал избранный глава региона Евгений Первышов. «С марта
В Рассказове продолжается масштабное благоустройство центральной площади имени Ленина. Работы ведутся по графику, сообщил врио заместителя главы Тамбовской области Евгений Зименко. «Возможность преобразить это общественное пространство площадью более 2 га появилась благодаря победе рассказовцев в
Тамбовский облизбирком подвёл итоги выборов в городскую Думу и утвердил персональный состав восьмого созыва. Согласно данным комиссии, явка избирателей составила 41,56%. По итогам распределения 36 мандатов большинство мест в Думе получила партия «Единая Россия» — 27 кресел. Партия «Родина» будет
Сегодня на заседании Тамбовской областной Думы депутат седьмого созыва Александр Жалнин получил нагрудный знак региона «За заслуги перед Тамбовской областью». Формулировка награды — «За вклад в совершенствование законодательства Тамбовской области». Награждение провели избранный глава региона
Как сообщает деловое издание «Вердикт», Тамбовское управление ФАС усмотрело нарушение закона в наружной рекламе сети доставки суши «Ёбидоёби». 16 сентября антимонопольное ведомство признало ненадлежащей рекламу, размещённую на бульваре Энтузиастов у ТЦ «Улей» и на улице Рылеева рядом с ТЦ