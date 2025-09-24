Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Огорошенный судьбою, ты все ж не отчаивайся!
Козьма Прутков
ТГТУ получит россикйско-вьетнамский грант на 30 млн рублей на научный проект

ТГТУ получит россикйско-вьетнамский грант на 30 млн рублей на научный проект

Вчера, 15:15
ТГТУ получит россикйско-вьетнамский грант на 30 млн рублей на научный проектТамбовский государственный технический университет (ТГТУ) стал победителем российско-вьетнамского конкурса на предоставление грантов в области науки. Университету выделят 30 млн рублей из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Ещё столько же обеспечат вьетнамские партнёры.

Проект рассчитан на три года и направлен на разработку передовых гальванических технологий нанесения покрытий с использованием углеродных наноматериалов. Такие покрытия помогут защитить оборудование, которое работает в условиях морского тропического климата.

Исследовательскую группу возглавит профессор ТГТУ Юрий Литовка. В проекте примут участие доктора и кандидаты наук, аспиранты и магистранты вуза, а также 15 специалистов Института материаловедения Вьетнамской академии наук и технологий. Индустриальным партнёром станет московское предприятие «Мониторинг Вентиль и Фитинг», которое уже поставляет оборудование во Вьетнам.

По словам ректора ТГТУ Михаила Краснянского, проект основан на успешном опыте международного сотрудничества и подтверждает статус университета как центра компетенций в области новых материалов. Разработки планируется внедрять на судостроительных предприятиях Вьетнама и машиностроительных заводах России.

Работы будут вестись на базе Центра коллективного пользования «Получение и применение полифункциональных наноматериалов» и инжинирингового центра «Новые материалы и технологии» ТГТУ.

Фото: пресс-служба ТГТУ
ТГТУ получит россикйско-вьетнамский грант на 30 млн рублей на научный проект

Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ) стал победителем российско-вьетнамского конкурса на предоставление грантов в области науки. Университету выделят 30 млн рублей из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Ещё столько же обеспечат вьетнамские партнёры.

