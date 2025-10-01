В Рассказове установили первую зарядную станцию для электромобилей 0 В центральном сквере Рассказова на улице Гагарина появилась первая в городе зарядная станция для электромобилей. Как сообщает газета «Трудовая новь», её установка была предусмотрена проектом благоустройства территории при модернизации инженерных систем. «Это важный шаг не только для нашего города,

Средняя зарплата в Тамбовской области превысила 61 тысячу рублей 0 По данным Тамбовстата, в июле 2025 года средняя номинальная начисленная зарплата работников предприятий и организаций региона составила 61,6 тыс. руб. Это на 15,4% больше, чем годом ранее. С учётом инфляции рост реальной зарплаты составил 5,5%. В целом за январь–июль средняя зарплата в области

Арбитраж признал скандально известный «Автодор-Тамбов» банкротом 0 Арбитражный суд Тамбовской области признал ООО «Автодор-Тамбов» несостоятельным (банкротом) и открыл конкурсное производство сроком до 26 марта 2026 года. Как сообщает издание «Вердикт», инициатором процесса выступило ООО «СервисАгро» с претензиями на 1,4 млн руб. Согласно материалам дела, суд

Благоустройство сквера «Гармония» в Тамбове снова сорвано 0 Сквер «Гармония» на углу улиц Советской и Лермонтовской в Тамбове так и не будет открыт в обещанный срок. Новый подрядчик — ИП Левон Даниелян — должен был завершить работы к 1 октября, однако объект находится лишь на начальной стадии благоустройства. Стоимость действующего контракта составляет 26

В Тамбове завершено расследование дела о взятке с участием бывшего полицейского и адвоката 0 Следственное управление СКР по Тамбовской области сообщило о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего следователя отдела полиции и его знакомого адвоката. По версии следствия, экс-сотрудник полиции обвиняется в получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ), адвокат — в посредничестве

В Мичуринске расторгли контракт с подрядчиком по ремонту путепровода 0 Администрация Мичуринска расторгла контракт с компанией «СТИНЭК», которая занималась ремонтом путепровода на улице Лаврова. Причиной стали сорванные сроки и претензии к качеству уже выполненных работ, сообщает деловое издание «Вердикт». Как уточнили в региональном управлении ФАС, в ведомство

Суд временно защитил «Биохим» от потери лицензии на производство спирта 0 АО «Биохим» из Рассказово продолжает судебные разбирательства с Росалкогольтабакконтролем. После того как 18 сентября действие лицензии на производство, хранение и поставку этилового спирта было приостановлено, предприятие подало иск в арбитраж. 25 сентября суд удовлетворил ходатайство компании и

Котовск требует с подрядчика 52,7 млн рублей за срыв дорожного контракта 0 Арбитражный суд Тамбовской области начал рассматривать иск администрации Котовска к ООО «Тамбовстроймеханизация». Городские власти требуют взыскать с компании 52,7 млн рублей, сообщает издание «Вердикт». По расчётам истца, сумма складывается из неустойки (10,7 млн руб.), штрафов по девяти этапам

В Тамбовской городской Думе распределили посты и расширили число комитетов 0 Первое заседание Тамбовской городской Думы восьмого созыва ознаменовалось кадровыми и структурными решениями. Помимо избрания председателя Константина Кутейникова, депутаты определились с заместителями и сформировали состав профильных комитетов. Первым заместителем председателя стала Елена

На совещании в правительстве Тамбовской области обсудили, как защитить покупателей от фальсификата и опасных продуктов 0 В правительстве Тамбовской области 29 сентября прошло заседание комиссии по борьбе с незаконным оборотом продукции. Совещание провела заместитель главы региона Наталия Макаревич. Речь шла о том, как защитить потребителей от поддельных и небезопасных товаров. Роспотребнадзор сообщил, что в первой

Новая Дума Тамбова: председателем стал ветеран СВО Кутейников, Косенков сохранил пост главы администрации 0 Первое заседание Тамбовской городской Думы нового созыва завершилось принятием важных кадровых решений. Депутаты тайным голосованием избрали председателя. Им стал ветеран СВО, кавалер ордена Мужества Константин Кутейников. Его поддержали 32 депутата. Кутейников известен как военный офицер,

Тамбовский спортсмен взял бронзу на Кубке России по пауэрлифтингу 0 В Екатеринбурге завершился Кубок России по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В турнире приняли участие почти 120 атлетов со всей страны. Тамбовчанин Павел Сальников вошёл в число сильнейших и завоевал бронзовую медаль. Спортсмен занимается в

Тамбовский механизатор признан лучшим в России и получил миллион рублей 0 Владимир Комаров, механизатор из Тамбовской области, стал победителем Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии» в номинации «Механизатор». Финальный этап состязаний прошёл 24–26 сентября в Тамбовской области и собрал участников из десяти регионов страны. Конкурс включал

Ветераны боевых действий провели соревнования по стрельбе в Мичуринском округе 0 Традиционные соревнования по стрельбе среди ветеранов боевых действий, которые Мичуринское отделение Российского Союза ветеранов Афганистана проводит уже несколько десятилетий, в этом году прошли в селе Гавриловка.

Отдых не состоялся: семейная пара из Тамбова отсудила более 850 тысяч рублей у туроператора 0 Семейная пара из Тамбова через суд вернула деньги за несостоявшийся отдых в Анапе. Советский районный суд взыскал с ООО «Анапское взморье» в их пользу более 858 тыс. руб. Изначально супруги оплатили 276 тыс. руб. за два номера в гостинице по акции со скидкой 40%. Но после аварии в Керченском

Для микрорайона «Цнинский» закупят три голубых автобуса за 52 млн рублей 0 Администрация Тамбова объявила электронный аукцион на покупку трёх городских автобусов для обслуживания микрорайона «Цнинский» в селе Бокино. Начальная цена контракта составляет 51,945 млн руб., то есть примерно по 17,3 млн за каждый автобус. Информация опубликована на портале «Госзакупки». По

В Красивке почтовое отделение обещают вернуть к прежнему режиму 0 Жители села Красивка Инжавинского округа продолжают обсуждать ситуацию с работой местного почтового отделения. Напомним, летом оно перешло на сокращённый график и теперь открыто только по субботам. Как сообщает издание «ПРАВОР68», редакция направила запрос в «Почту России» и получила официальный

Ветераны Афганистана провели урок мужества для школьников Мичуринского округа 0 В комнате «Боевой Славы» Мичуринского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана прошла встреча с учениками 7-го и 9-го классов Борщевского филиала Заворонежской школы. Музей, где собрана уникальная коллекция военных экспонатов и макетов оружия, стал площадкой для живого урока мужества.

На проблему с горячей водой в многоэтажке на Чичканова в Тамбове отреагировал председатель СКР 0 Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту отсутствия нормального горячего водоснабжения в многоквартирном доме №39 на улице Чичканова в Тамбове. Соответствующее поручение направлено руководителю регионального СУ СК Александру Полшакову. Как

В Тамбове прошли первые соревнования по курсингу — бегу за механической приманкой 0 Накануне в рамках слёта сокольников «Живое наследие» стартовали первые в регионе тестовые соревнования по бегу за механической приманкой. Мероприятие организовал совсем молодой Тамбовский курсинг-клуб «Во всю прыть», созданный лишь несколько месяцев назад. Несмотря на молодость клуба, инициативной