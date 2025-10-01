|
Средняя зарплата в Тамбовской области превысила 61 тысячу рублей
По данным Тамбовстата, в июле 2025 года средняя номинальная начисленная зарплата работников предприятий и организаций региона составила 61,6 тыс. руб. Это на 15,4% больше, чем годом ранее. С учётом инфляции рост реальной зарплаты составил 5,5%. В целом за январь–июль средняя зарплата в области составила 60 тыс. руб. (+14,5% к уровню прошлого года).
Самые высокие доходы по-прежнему у специалистов в сфере финансов и страхования — более 94 тыс. руб., что в полтора раза превышает среднеобластной показатель. В то же время самые низкие зарплаты зафиксированы в образовании — 25,4 тыс. руб., а также в сфере административных услуг — 36,9 тыс. руб.
В базовых отраслях региона заработки выше среднего: в сельском хозяйстве и лесной отрасли — 72,4 тыс. руб., в обрабатывающих производствах — 77,2 тыс. руб.
Однако наряду с ростом зарплат остаются и проблемы с их выплатой. На конец августа просроченная задолженность организаций (без учёта МСП) достигла 12,1 млн руб., затронув 116 работников. Основные должники — предприятия обрабатывающей промышленности, строительства и операций с недвижимостью.
