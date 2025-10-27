|
База отдыха «Тихий угол» под Тамбовом вновь выставлена на продажу — теперь за 27 миллионов рублей
Бывшая ведомственная база отдыха «Тихий угол», расположенная в живописном Горельском лесхозе рядом с посёлком Гусева Поляна, снова ищет нового владельца. Как сообщили на площадках коммерческой недвижимости, объект выставлен на продажу за 27 млн рублей — почти вдвое дороже, чем год назад.
Весной 2024 года базу приобрели риелторы из Санкт-Петербурга за 14,8 млн рублей, после чего провели частичное обновление инфраструктуры. Теперь объект снова выставлен на рынок.
В состав лота входят 10 зданий общей площадью 2016 кв. м, среди которых — гостиничный комплекс, столовая, баня, здание физиотерапии, администрация, игротека-тренажёрный зал и пять гостевых домиков. Территория базы занимает 3,2 гектара в аренде, в окружении соснового леса и всего в 200 метрах от реки.
Согласно объявлению, инфраструктура приведена в рабочее состояние: отремонтированы крыши и инженерные сети, обновлены подъездные пути и уложен асфальт, проведён оптоволоконный интернет.
Отмечается, что база законсервирована, но готова к запуску в короткие сроки.
Ранее объект принадлежал ГУП «Мосгортранс», которое пыталось продать «Тихий угол» как непрофильный актив ещё в марте 2023 года за 57 млн рублей. После нескольких неудачных аукционов цена постепенно снижалась, пока не состоялась сделка с петербургским ООО «Перспектива».
Теперь, по оценкам специалистов рынка, новая цена отражает попытку инвестора быстро перепродать объект с наценкой, воспользовавшись его улучшенным состоянием и растущим спросом на загородную инфраструктуру отдыха в Тамбовской области.
