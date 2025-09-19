Восьмая попытка: недостроенную школу на Чкалова снова выставили на продажу 0 В Тамбове снова пытаются найти покупателя для недостроенной школы на улице Чкалова, 57. Это уже восьмая попытка продать объект, который стоит законсервированным более десяти лет. Как указано в материалах торгов, степень готовности здания оценивается в 73%. Его площадь — почти 3 тыс. кв. м, участок

Евгений Первышов проверил ход ремонта единственной санаторной школы-интерната в регионе 0 В Красносвободненской санаторной школе-интернате Тамбовской области завершается капитальный ремонт. Работы должны были закончить ещё в прошлом году, однако сдача объекта неоднократно переносилась. Ход реконструкции 20 сентября проконтролировал избранный глава региона Евгений Первышов. «С марта

Реконструкция площади Ленина в Рассказове выполнена только на 40% 0 В Рассказове продолжается масштабное благоустройство центральной площади имени Ленина. Работы ведутся по графику, сообщил врио заместителя главы Тамбовской области Евгений Зименко. «Возможность преобразить это общественное пространство площадью более 2 га появилась благодаря победе рассказовцев в

В Тамбове утвердили список нового состава городской Думы восьмого созыва 0 Тамбовский облизбирком подвёл итоги выборов в городскую Думу и утвердил персональный состав восьмого созыва. Согласно данным комиссии, явка избирателей составила 41,56%. По итогам распределения 36 мандатов большинство мест в Думе получила партия «Единая Россия» — 27 кресел. Партия «Родина» будет

Александр Жалнин удостоен нагрудного знака «За заслуги перед Тамбовской областью» 0 Сегодня на заседании Тамбовской областной Думы депутат седьмого созыва Александр Жалнин получил нагрудный знак региона «За заслуги перед Тамбовской областью». Формулировка награды — «За вклад в совершенствование законодательства Тамбовской области». Награждение провели избранный глава региона

Антимонопольная служба вновь взялась за рекламу «Ёбидоёби» в Тамбове 0 Как сообщает деловое издание «Вердикт», Тамбовское управление ФАС усмотрело нарушение закона в наружной рекламе сети доставки суши «Ёбидоёби». 16 сентября антимонопольное ведомство признало ненадлежащей рекламу, размещённую на бульваре Энтузиастов у ТЦ «Улей» и на улице Рылеева рядом с ТЦ

Максим Егоров останется в СИЗО до конца декабря 0 Басманный суд Москвы оставил бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова под стражей до 23 декабря 2025 года. Ходатайство защиты о переводе на домашний арест отклонили, передаёт корреспондент РБК. Егоров был задержан летом этого года. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном

Вокруг «Луидора»: автогигант под прицелом арбитражей 0 Группа компаний «Луидор» — это целая империя на рынке продаж и обслуживания автомобилей. Десятки юрлиц по стране, десятки миллиардов рублей выручки и более 1,5 млрд прибыли только за прошлый год. В Тамбовской области в состав сети входят четыре организации: ООО «Азимут», ООО «Азимут-Сервис», ООО

В Тамбове до конца сентября продлили перекрытие на улице Карла Маркса 0 Ограничение движения по улице Карла Маркса в Тамбове, на участке между Пензенской и Мичуринской, продлено до 26 сентября. Причина — аварийно-восстановительные работы на канализационном коллекторе. Напомним, в начале августа на этом участке произошло обрушение, после чего движение перекрыли. Сроки

В Тамбовской области на лекарства для льготников направят дополнительные 237 млн рублей 0 Прокуратура Тамбовской области добилась увеличения финансирования на закупку медикаментов для льготников. Как сообщили в ведомстве, в региональный бюджет внесены изменения, предусматривающие выделение ещё 237 млн руб. Проверка показала, что медицинские организации допускали ошибки при расчётах

Антимонопольная служба выявила нарушения в закупке для больницы имени Луки 0 УФАС по Тамбовской области зафиксировало нарушения при проведении закупки на поставку модульного комплекса для приёмного отделения городской клинической больницы имени архиепископа Луки в Тамбове. Начальная цена контракта составляла 315,5 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства. Жалобу подала

В Тамбовской области спасают орлана-белохвоста с травмой крыла 0 История орлана-белохвоста, обнаруженного на границе Сосновского и Моршанского округов, получила продолжение. Напомним, крупную хищную птицу заметили на берегу водоёма: орлан не мог взлететь. По фотографиям специалисты определили, что речь идёт о взрослом пернатом. Команда орнитологов отправилась

В Тамбове власти через суд требуют изъять земли у племзавода «Пригородный» 0 Министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области обратилось в Арбитражный суд региона с иском об изъятии нескольких земельных участков у АО «Племенной завод «Пригородный» для государственных нужд. Информация об этом содержится в материалах суда. Иск был подан 11 сентября, а 15

Суд по делу о загрязнении реки Жигалки в Тамбове снова откладывается 0 В Арбитражном суде Тамбовской области продолжается рассмотрение иска о возмещении ущерба, причинённого загрязнением реки Жигалки. Репортаж о заседании публикует деловое издание «Вердикт». Напомним, речь идёт о сбросе канализационных стоков в районе Ахлебиновской рощи, где из-за аварийного

В Тамбове пройдёт «Неделя Китая» с деловой и академической программой 0 С 22 по 26 сентября в Тамбове состоится первая часть «Недели Китая» (12+), посвящённой Году культуры России и Китая и 80-летию Победы. В регион приедет делегация из провинции Цзянсу и китаисты из Москвы. Программа включает десятки событий, такие как лекции российских экспертов по международным

Скандальный «Дормострой» покидает Тамбов и возвращается в Ивановскую область 0 ООО «Дормострой», оказавшееся в центре череды скандалов и в списке недобросовестных поставщиков, меняет прописку и регистрируется в Ивановской области. Именно там компания была создана в 2016 году. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт». По данным издания, предприятие входит в группу компаний,

В Тамбове ищут подрядчика для расчистки реки Студенец 0 На сайте Госзакупок опубликована информация о поиске подрядчика для подготовки проектно-сметной документации по расчистке участка реки Студенец. Заказчиком выступает ГУП «Тамбовское водное хозяйство». Начальная стоимость контракта составляет 933 тыс. руб., победителя планируют определить 26

В Тамбове показали цифровые технологии для экоконтроля 0 В парке культуры и отдыха Тамбова 13 сентября прошёл региональный День цифры. Одной из ключевых тем мероприятия стали современные цифровые решения для охраны окружающей среды. Врио министра экологии и природных ресурсов Тамбовской области Дмитрий Сомов ознакомился с новыми разработками, которые

«Тамбовводтранс» требует банкротства «СМУ-7» из-за дорожного катка 0 История, достойная хроник хозяйственного суда: ОАО «Тамбовводтранс» готовит иск в Арбитражный суд Тамбовской области с требованием признать ООО «СМУ-7» банкротом. Основание — многомиллионные долги по договору купли-продажи дорожного катка марки AMMANN и начисленная неустойка. Общая сумма претензий

В Тамбове ликвидируют компанию «Роспечать» 0 Акционеры ЗАО «Роспечать» приняли решение о ликвидации компании. Соответствующая информация опубликована 16 сентября 2025 года на площадке «Федресурс». Фактически уход «Роспечати» с тамбовского рынка начался ещё летом 2021 года, когда компания закрыла около 50 киосков в городе. Тогда руководство