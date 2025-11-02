|
В Тамбове стартовал второй этап кадровой программы «Герои Тамбовщины» для участников СВО
В Тамбовском государственном техническом университете состоялось открытие второго образовательного модуля региональной кадровой программы «Герои Тамбовщины», предназначенной для участников специальной военной операции. Новый этап обучения посвящён направлению «Экономика и финансы».
Как сообщили организаторы, в первый модуль входили очные занятия по основам государственного управления, онлайн-уроки на образовательной платформе и работа с наставниками — руководителями органов власти и крупных предприятий региона. По итогам этого этапа четыре участника программы уже получили работу по профилю.
Секретарь Общественного совета программы Анжелика Головина отметила, что результаты первого модуля подтвердили эффективность выбранного подхода — сочетание практического обучения и персонального наставничества помогает ветеранам СВО успешно адаптироваться к гражданской службе и найти себя в новой профессиональной сфере.
В запуске второго модуля приняла участие директор Центра карьерного сопровождения Высшей школы государственного управления РАНХиГС Маргарита Гончарова, курирующая реализацию программы «Герои Тамбовщины».
После завершения очных занятий участники продолжат обучение под руководством наставников. Вместе они начнут формировать индивидуальные карьерные планы и определять ключевые компетенции, необходимые для будущей работы в структурах государственного и муниципального управления.
Программа продлится до июня 2026 года и включает четыре модуля. В следующем году слушатели освоят дисциплины «Региональное и муниципальное управление» и «Современные технологии управления».
В настоящее время обучение проходят 27 ветеранов СВО. По завершении программы они получат диплом о профессиональной переподготовке по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Инициатором запуска региональной кадровой программы «Герои Тамбовщины» выступил глава администрации Тамбовской области Евгений Первышов. Проект направлен на раскрытие потенциала участников СВО и их дальнейшее трудоустройство в сфере госслужбы.
