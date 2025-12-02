Глава региона обсудил с президентом Паралимпийского комитета РФ развитие адаптивного спорта для ветеранов СВО 0 Сегодня, 4 декабря, губернатор Тамбовской области Евгений Первышов провёл рабочую встречу с президентом Паралимпийского комитета России Павлом Рожковым. Основная тема обсуждения — развитие адаптивного спорта в регионе и реализация программы спортивной реабилитации для участников специальной военной

В Нижнеспасском подключили к газу Вечный огонь в честь Дня неизвестного солдата 0 В среду, 3 декабря, в День неизвестного солдата в селе Нижнеспасское Рассказовского округа зажгли обновлённый Вечный огонь — теперь он работает от сетевого газоснабжения. Подключение стало возможным благодаря всероссийскому проекту Газпрома «Храним огонь Победы», сообщили в региональных газовых

«РКС-Тамбов» требуют взыскать 28 млн рублей за ущерб реке Паника: дело рассматривает арбитраж 0 В Арбитражном суде Тамбовской области продолжается разбирательство по иску прокуратуры к ООО «РКС-Тамбов». Надзорное ведомство требует взыскать с ресурсоснабжающей компании 28,2 млн рублей за загрязнение реки Паника. Иск подан в интересах Российской Федерации — в лице Центрально-Чернозёмного

Начальник УМВД по Тамбовской области Николай Скоков покинул должность 0 Генерал-майор полиции Николай Скоков освобождён от должности начальника УМВД по Тамбовской области. Информацию об этом «Вердикту» подтвердили в региональном управлении МВД. На официальном сайте ведомства руководителем теперь числится полковник полиции Алексей Соломатин, ранее занимавший пост

В Новоникольском открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Алексею Жукову 0 В селе Новоникольское Мичуринского муниципального округа состоялось торжественное мероприятие, посвящённое открытию мемориальной доски рядовому, кавалеру ордена Мужества Алексею Жукову, героически погибшему в зоне проведения специальной военной операции.

В Тамбове обсудили создание доступной среды: выполнено 70% мероприятий резолюции прошлого года 0 В правительстве Тамбовской области прошёл круглый стол, посвящённый вопросам доступной среды и реабилитации людей с ограниченными возможностями. Мероприятие приурочили к Международному дню инвалидов и провёл его уполномоченный по правам человека в регионе Владимир Репин. Омбудсмен отметил, что в

Апелляция оставила в силе решение по делу о ремонте крыши музыкального института Рахманинова в Тамбове 0 Как сообщает деловое издание «Вердикт», 19-й арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Тамбовской области по спору между подрядчиком ООО «Элбридж» и ТГМПИ им. С.В. Рахманинова. Апелляционная жалоба подрядчика отклонена, выводы первой инстанции признаны законными

129 тысяч рублей незаконной премии: дело бывшего главы Минздрава направлено в суд 0 Прокуратура Тамбовской области сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении бывшего министра здравоохранения региона. Экс-чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в конце 2024 года, руководя областным Минздравом, она подписала

В Тамбовской областной клинической больнице появилось новое эндоскопическое оборудование стоимостью 5 млн рублей 0 Тамбовская областная клиническая больница имени Бабенко получила партию современного эндоскопического оборудования — два фиброгастроскопа и два фиброколоноскопа. Новая техника позволит повысить качество диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта и сделает эндоскопические исследования более

Цифровой реестр муниципальной собственности может появиться на Тамбовщине по поручению Евгения Первышова 0 В Тамбовской области подвели итоги масштабной проверки всех объектов недвижимости и земельных участков, проданных муниципалитетами за последние пять лет. Анализ проводился по поручению главы региона Евгения Первышова, который потребовал оценить, нужно ли возвращать отдельные объекты обратно в

Компания «Стинэк» снова требует от Мичуринска 60,5 млн рублей за спорный ремонт путепровода 0 ООО «Стинэк» вновь обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с иском к отделу реализации проектов администрации Мичуринска. Компания требует выплатить 60,5 млн рублей — такая информация появилась в картотеке арбитражных дел. Пока заявление не рассмотрено, и суть новых претензий официально не

Охрана всех 17 детсадов досталась одной фирме. УФАС уже отменило половину конкурсов 0 Деловое издание «Вердикт» выяснило, что все 17 конкурсов на охрану детских садов Тамбова, объявленных в конце октября и общей стоимостью почти 250 млн рублей, выиграла одна и та же частная охранная организация — ЧОО «Щит». Это произошло при том, что в каждом конкурсе участвовало до десяти компаний,

В Тамбове возвращают два исторических здания: покупатели не выполнили условия торгов 0 Власти Тамбова решили вернуть в муниципальную собственность два старинных здания — объекты культурного наследия, которые в последние годы были проданы на конкурсах. Как сообщил на планёрке у губернатора и. о. министра имущественных отношений Александр Сердюков, покупатели не выполнили условия

Суд по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый выходит на финальную стадию: стороны спорят о методиках, подсчётах и фотофактах 0 Деловое издание «Вердикт» опубликовало подробный репортаж из Арбитражного суда Тамбовской области, где состоялось очередное заседание по делу о массовой гибели рыбы в пруду Рогатый Токарёвского округа. Процесс длится уже более года и стал одним из самых резонансных природоохранных споров региона.

Назначена дата большой «прямой линии» с губернатором Тамбовской области 0 Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов проведёт «прямую линию» 10 декабря в 17:00. Трансляция пройдёт на региональных телеканалах, а также в официальных сообществах правительства области во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». В прямом эфире глава региона подведёт итоги года, расскажет о

Россельхозбанк открыл в Тамбовской области офис в формате удаленного рабочего места 0 Россельхозбанк впервые открыл офис продаж в Тамбовской области в формате удаленного рабочего места (УРМ). С 1 декабря в новом офисе по адресу р.п. Дмитриевка, площадь Ленина, д.2 жители поселка, а также близлежащих территорий смогут подать заявку на потребительский кредит и ипотеку,

Евгений Первышов назначил Дмитрия Сомова министром экологии Тамбовской области 0 Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов назначил Дмитрия Сомова министром экологии и природных ресурсов региона. До сегодняшнего дня он работал в статусе и. о. министра. Распоряжение опубликовано на сайте областного правительства. Дмитрий Сомов родился в Тбилиси, окончил Московский

Тамбовские гуси обрели дом: история спасения пернатых с Набережной получила счастливое продолжение 0 История о двух тамбовских гусях, ставших неформальной достопримечательностью Набережной, получила продолжение — птицы переехали в новый тёплый дом и теперь находятся под присмотром. Об этом рассказал главный редактор делового издания «Вердикт» Алексей Толмачёв в своём Telegram-канале. Изначально

Более 1,3 млн туристов посетили Тамбовскую область в этом году и оставили в регионе свыше 7 млрд рублей 0 Тамбовская область подвела итоги туристического сезона: регион принял больше 1,3 миллиона гостей, которые потратили 7,1 млрд рублей. Прямые налоговые и неналоговые поступления в бюджет составили 273 млн рублей, сообщили в областном правительстве. Большинство туристов — жители России. Доля

«Тамбовагропромхимия» закупит сельхозтехнику на 100 млн рублей у Петербургского тракторного завода 0 Группа компаний «Тамбовагропромхимия» объявила о заключении крупного контракта с Петербургским тракторным заводом на сумму около 100 млн рублей. Как сообщил руководитель предприятия Валерий Солопов, новая техника позволит расширить и существенно обновить парк машин, задействованных в