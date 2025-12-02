|
В Нижнеспасском подключили к газу Вечный огонь в честь Дня неизвестного солдата
В среду, 3 декабря, в День неизвестного солдата в селе Нижнеспасское Рассказовского округа зажгли обновлённый Вечный огонь — теперь он работает от сетевого газоснабжения. Подключение стало возможным благодаря всероссийскому проекту Газпрома «Храним огонь Победы», сообщили в региональных газовых службах.
Для газификации мемориала специалисты построили около 60 метров новых газовых сетей и установили современную горелку. Теперь пламя будет гореть постоянно, а жители смогут в любое время прийти к памятнику, чтобы почтить подвиг своих земляков и всех защитников Родины.
Это уже 21-й Вечный огонь в Тамбовской области, подключённый к газу по программе Газпрома.
Фото: правительство области
Сегодня, 4 декабря, губернатор Тамбовской области Евгений Первышов провёл рабочую встречу с президентом Паралимпийского комитета России Павлом Рожковым. Основная тема обсуждения — развитие адаптивного спорта в регионе и реализация программы спортивной реабилитации для участников специальной военной
В Арбитражном суде Тамбовской области продолжается разбирательство по иску прокуратуры к ООО «РКС-Тамбов». Надзорное ведомство требует взыскать с ресурсоснабжающей компании 28,2 млн рублей за загрязнение реки Паника. Иск подан в интересах Российской Федерации — в лице Центрально-Чернозёмного
Генерал-майор полиции Николай Скоков освобождён от должности начальника УМВД по Тамбовской области. Информацию об этом «Вердикту» подтвердили в региональном управлении МВД. На официальном сайте ведомства руководителем теперь числится полковник полиции Алексей Соломатин, ранее занимавший пост
В селе Новоникольское Мичуринского муниципального округа состоялось торжественное мероприятие, посвящённое открытию мемориальной доски рядовому, кавалеру ордена Мужества Алексею Жукову, героически погибшему в зоне проведения специальной военной операции.
В правительстве Тамбовской области прошёл круглый стол, посвящённый вопросам доступной среды и реабилитации людей с ограниченными возможностями. Мероприятие приурочили к Международному дню инвалидов и провёл его уполномоченный по правам человека в регионе Владимир Репин. Омбудсмен отметил, что в
Как сообщает деловое издание «Вердикт», 19-й арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Тамбовской области по спору между подрядчиком ООО «Элбридж» и ТГМПИ им. С.В. Рахманинова. Апелляционная жалоба подрядчика отклонена, выводы первой инстанции признаны законными
Прокуратура Тамбовской области сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении бывшего министра здравоохранения региона. Экс-чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в конце 2024 года, руководя областным Минздравом, она подписала
Тамбовская областная клиническая больница имени Бабенко получила партию современного эндоскопического оборудования — два фиброгастроскопа и два фиброколоноскопа. Новая техника позволит повысить качество диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта и сделает эндоскопические исследования более
В Тамбовской области подвели итоги масштабной проверки всех объектов недвижимости и земельных участков, проданных муниципалитетами за последние пять лет. Анализ проводился по поручению главы региона Евгения Первышова, который потребовал оценить, нужно ли возвращать отдельные объекты обратно в
ООО «Стинэк» вновь обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с иском к отделу реализации проектов администрации Мичуринска. Компания требует выплатить 60,5 млн рублей — такая информация появилась в картотеке арбитражных дел. Пока заявление не рассмотрено, и суть новых претензий официально не
Деловое издание «Вердикт» выяснило, что все 17 конкурсов на охрану детских садов Тамбова, объявленных в конце октября и общей стоимостью почти 250 млн рублей, выиграла одна и та же частная охранная организация — ЧОО «Щит». Это произошло при том, что в каждом конкурсе участвовало до десяти компаний,
Власти Тамбова решили вернуть в муниципальную собственность два старинных здания — объекты культурного наследия, которые в последние годы были проданы на конкурсах. Как сообщил на планёрке у губернатора и. о. министра имущественных отношений Александр Сердюков, покупатели не выполнили условия
Деловое издание «Вердикт» опубликовало подробный репортаж из Арбитражного суда Тамбовской области, где состоялось очередное заседание по делу о массовой гибели рыбы в пруду Рогатый Токарёвского округа. Процесс длится уже более года и стал одним из самых резонансных природоохранных споров региона.
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов проведёт «прямую линию» 10 декабря в 17:00. Трансляция пройдёт на региональных телеканалах, а также в официальных сообществах правительства области во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». В прямом эфире глава региона подведёт итоги года, расскажет о
Россельхозбанк впервые открыл офис продаж в Тамбовской области в формате удаленного рабочего места (УРМ). С 1 декабря в новом офисе по адресу р.п. Дмитриевка, площадь Ленина, д.2 жители поселка, а также близлежащих территорий смогут подать заявку на потребительский кредит и ипотеку,
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов назначил Дмитрия Сомова министром экологии и природных ресурсов региона. До сегодняшнего дня он работал в статусе и. о. министра. Распоряжение опубликовано на сайте областного правительства. Дмитрий Сомов родился в Тбилиси, окончил Московский
История о двух тамбовских гусях, ставших неформальной достопримечательностью Набережной, получила продолжение — птицы переехали в новый тёплый дом и теперь находятся под присмотром. Об этом рассказал главный редактор делового издания «Вердикт» Алексей Толмачёв в своём Telegram-канале. Изначально
Тамбовская область подвела итоги туристического сезона: регион принял больше 1,3 миллиона гостей, которые потратили 7,1 млрд рублей. Прямые налоговые и неналоговые поступления в бюджет составили 273 млн рублей, сообщили в областном правительстве. Большинство туристов — жители России. Доля
Группа компаний «Тамбовагропромхимия» объявила о заключении крупного контракта с Петербургским тракторным заводом на сумму около 100 млн рублей. Как сообщил руководитель предприятия Валерий Солопов, новая техника позволит расширить и существенно обновить парк машин, задействованных в
В Тамбове приступили к разбору временной перемычки на реке Цна в районе Пригородного леса. Работы выполняет филиал «Сурский гидроузел». Информацию подтвердили в министерстве экологии Тамбовской области, отметив, что демонтаж проводится поэтапно. В ведомстве пояснили, что специалисты «будут