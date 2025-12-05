|
|
В Тамбовской области к «Пушкинской карте» присоединились частные кинотеатры и Державинский университет
Министр культуры Тамбовской области Юрий Голубев сообщил, что регион продолжает расширять участие учреждений в программе «Пушкинская карта». Недавно к ней присоединились четыре частных кинотеатра, а также Державинский университет. Таким образом, в проекте теперь участвуют все областные и муниципальные учреждения культуры, а также ряд коммерческих организаций.
С 1 января 2026 года у «Пушкинской карты» изменится оператор — её обслуживание перейдёт банку ВТБ. По словам Юрия Голубева, к настоящему моменту около 40% участников программы в регионе уже прошли процедуру перехода на нового оператора. Как именно осуществляется переход, Министерство культуры ранее подробно разъясняло в своих рекомендациях.
Жители Тамбовской области продолжают активно пользоваться возможностями «Пушкинской карты». По ней можно посещать концерты классической музыки, спектакли, лекции, мастер-классы, музейные уроки, выставки, экскурсии и другие культурные события на территории всего региона.
|
