Понтонную переправу в районе ТЭЦ разберут на зиму и установят снова весной 0 На планёрке в администрации Тамбова 8 декабря обсудили будущее понтонной переправы в Липунцах, которая этим летом обеспечивала доступ к дачным массивам в районе ТЭЦ. Генеральный директор Дирекции городского хозяйства Артём Очнев сообщил, что конструкцию решено демонтировать на зимний период. По

Суд разрешил сохранить реконструированный флигель Александринского института в Тамбове 0 Арбитражный суд Тамбовской области поставил точку в долгом споре вокруг здания на улице Советской, 93 — исторического флигеля Александринского института благородных девиц, где сегодня располагается Тамбовский колледж искусств. Суд разрешил сохранить его в реконструированном виде и фактически

Тамбовская область закупит 50 новых машин «скорой помощи». Контракт выиграла компания «Луидор» 0 Тендер на поставку 50 автомобилей «скорой помощи» класса «В» для областной станции скорой медицинской помощи выиграло нижегородское ООО «Луидор». Стоимость контракта составила 323,1 млн рублей — на 1,6 млн меньше начальной цены. Машины должны поступить в регион в течение 45 дней после заключения

Тамбовский фильм «Монтана» претендует на премию «Золотой орёл» 0 Художественный фильм тамбовского режиссёра Андрея Яцевича «Монтана» (16+) включён в лонг-лист главной национальной кинопремии страны — «Золотой орёл». Картина заявлена в номинации «Лучший короткометражный фильм России» и поборется за звание одной из трёх работ, которые войдут в финальный шорт-лист.

Власти утвердили новую инвестпрограмму «РКС-Тамбов» до 2036 года: ключевые проекты снова переносятся 0 В Тамбовской области утверждена обновлённая инвестиционная программа «РКС-Тамбов» по развитию системы водоотведения города. Приказ подписало региональное министерство ТЭК и ЖКХ. Как пишет деловое издание «Вердикт», новая программа действует до 2036 года и пришла на смену прежней, рассчитанной лишь

В Тамбовской области завершили ремонт моста через Пичаевку — движение откроют в ближайшие дни 0 На оперативном совещании в Правительстве Тамбовской области сегодня сообщили о завершении ремонта моста через Пичаевку — важного объекта, по которому проходят маршруты ко всем социальным учреждениям Пичаево. Глава региона Евгений Первышов уточнил у своего заместителя Владислава Ставицкого,

В Тамбовской области пресекли крупнейший канал поставки нелегальных электронных сигарет 0 Полиция Тамбовской области выявила и пресекла крупный канал ввоза в регион немаркированных электронных сигарет, которые доставлялись из Москвы под видом бытовой техники. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, стоимость изъятой продукции превысила 126,5 млн рублей. Во время

В Тамбове заведующую аптечным пунктом уволили за утрату доверия после дела о взятке 0 Прокуратура Октябрьского района Тамбова выявила коррупционную схему в одном из городских медицинских учреждений. Проверка показала, что заведующая аптечным пунктом, которая одновременно возглавляла комиссию по закупкам, ещё в 2021 году получила взятку — 117,5 тысячи рублей. По данным надзорного

В Рассказове на суд отправили дело о жестоком нападении на продавцов магазина: в погроме участвовали двое мужчин 0 В Рассказово завершено расследование дела о резонансном мартовском нападении на продавцов и их родственников возле продуктового магазина. Межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы в суд. По версии следствия, вечером в марте 2024 года двое местных жителей,

Прокуратура помогла 64-летней тамбовчанке вернуть деньги, переведённые мошенникам 0 Прокуратура Советского района Тамбова добилась в суде взыскания денежных средств, которые 64-летняя жительница города потеряла после телефонного мошенничества. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. Инцидент произошёл в ноябре 2024 года. Неизвестный позвонил женщине и под видом «выгодного

В Тамбовской области к «Пушкинской карте» присоединились частные кинотеатры и Державинский университет 0 Министр культуры Тамбовской области Юрий Голубев сообщил, что регион продолжает расширять участие учреждений в программе «Пушкинская карта». Недавно к ней присоединились четыре частных кинотеатра, а также Державинский университет. Таким образом, в проекте теперь участвуют все областные и

Юный тамбовчанин получил награду Следственного комитета за спасение девушки 0 В Следственном комитете Российской Федерации состоялась торжественная церемония, посвящённая Дню Героев Отечества, который отмечается 9 декабря. На ней чествовали детей и подростков со всей страны, проявивших смелость и самоотверженность. Среди награждённых оказался и 16-летний житель Тамбовской

«Вердикт»: ремонт коллектора на Набережной снова задерживается — сроки выполнения работ больше не называют 0 Деловое издание «Вердикт» проверило, выполняет ли «РКС-Тамбов» обещания об ускорении реконструкции коллектора на Набережной. Вывод предсказуем: проект, начатый ещё в 2022 году и оценённый более чем в 800 млн рублей, снова выбился из графика. Напомним, в сентябре директор «РКС-Тамбов» Ксения

Евгений Первышов встретился с тамбовскими добровольцами в День волонтёра 0 5 декабря в России отмечают День волонтёра — праздник людей, которые бескорыстно помогают другим и делают значимые дела для своей страны и своих сообществ. В этот день глава Тамбовской области Евгений Первышов встретился с активистами региона и поблагодарил их за вклад в развитие добровольческого

В Тамбове вручили премию «Юрист года»: на одной сцене — ведущие юристы региона и молодые специалисты 0 Сегодня в здании Правительства Тамбовской области состоялась торжественная церемония вручения региональной юридической премии «Юрист года». Мероприятие приурочено сразу к двум датам — Дню юриста и 20-летию создания Ассоциации юристов России и её тамбовского отделения. Впечатлениями поделились

В Сампурском районе возбуждено уголовное дело о хищении 11 млн рублей, выделенных на ремонт Сатинской школы 0 В Тамбовской области расследуют уголовное дело о хищении бюджетных средств, предназначенных для капитального ремонта Сатинской средней школы по нацпроекту «Молодёжь и дети». Как сообщили в прокуратуре Сампурского района, следствие установило: в 2025 году представитель подрядной организации присвоил

Ушел из жизни бывший глава Тамбовского района 0 Администрация и Совет депутатов Тамбовского округа сообщили о смерти бывшего главы района Василия Фомича Семченко. Он ушёл из жизни 4 декабря после тяжёлой и продолжительной болезни на 80-м году.

Глава региона обсудил с президентом Паралимпийского комитета РФ развитие адаптивного спорта для ветеранов СВО 0 Сегодня, 4 декабря, губернатор Тамбовской области Евгений Первышов провёл рабочую встречу с президентом Паралимпийского комитета России Павлом Рожковым. Основная тема обсуждения — развитие адаптивного спорта в регионе и реализация программы спортивной реабилитации для участников специальной военной

В Нижнеспасском подключили к газу Вечный огонь в честь Дня неизвестного солдата 0 В среду, 3 декабря, в День неизвестного солдата в селе Нижнеспасское Рассказовского округа зажгли обновлённый Вечный огонь — теперь он работает от сетевого газоснабжения. Подключение стало возможным благодаря всероссийскому проекту Газпрома «Храним огонь Победы», сообщили в региональных газовых

«РКС-Тамбов» требуют взыскать 28 млн рублей за ущерб реке Паника: дело рассматривает арбитраж 0 В Арбитражном суде Тамбовской области продолжается разбирательство по иску прокуратуры к ООО «РКС-Тамбов». Надзорное ведомство требует взыскать с ресурсоснабжающей компании 28,2 млн рублей за загрязнение реки Паника. Иск подан в интересах Российской Федерации — в лице Центрально-Чернозёмного