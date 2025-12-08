|
Тамбовская область закупит 50 новых машин «скорой помощи». Контракт выиграла компания «Луидор»
Вчера, 15:03
Комментариев: 0
Версия для печати
Тендер на поставку 50 автомобилей «скорой помощи» класса «В» для областной станции скорой медицинской помощи выиграло нижегородское ООО «Луидор». Стоимость контракта составила 323,1 млн рублей — на 1,6 млн меньше начальной цены. Машины должны поступить в регион в течение 45 дней после заключения договора.
Будущие «скорые» будут оснащены бензиновым двигателем объёмом не менее 2,69 литра, механической коробкой передач, усиленным цельнометаллическим кузовом и автономной системой отопления. Для работы медиков предусмотрены дефибрилляторы, электрокардиографы, аппараты ИВЛ, пульсоксиметры, электроотсасыватели, а также система жизнеобеспечения с кислородным баллоном на 10 литров и необходимой разводкой по салону.
Закупка автомобилей стала особенно важной после того, как недопоставка «скорых» в область вызвала резкую критику губернатора Евгения Первышова в адрес его заместителя Галины Шеманаевой. Тогда глава региона подчеркнул, что поручение Президента РФ по обновлению автопарка фактически оказалось сорвано.
Группа компаний «Луидор», победившая в тендере, поставляет специализированный транспорт по всей стране. Впрочем, деятельность компании ранее сопровождалась и судебными разбирательствами: в 2019–2020 годах одно из её подразделений — ООО «Луидор-Тюнинг» — не рассчиталось с поставщиком за комплектующие на сумму 88,7 млн рублей.
Поставка новых машин должна значительно обновить автопарк скорой помощи и улучшить доступность экстренной медицинской помощи для жителей области.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.