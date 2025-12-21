В Тамбове у здания «Водоканала» автомобиль насмерть сбил 8-летнего ребёнка 0 В Тамбове днём произошла смертельная авария с участием ребёнка. Около 14 часов у административного здания Водоканала («РКС-Тамбов») на улице Тулиновской, 5 автомобиль «Тойота Камри» сбил 8-летнего мальчика. От полученных травм ребёнок скончался на месте происшествия. По данным Госавтоинспекции, за

Суд в Москве продлил арест экс-губернатору Тамбовской области Максиму Егорову 0 Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему губернатору Тамбовской области Максиму Егорову. Арест продлён ещё на три месяца — до 23 марта. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Под стражей до той же даты останется и второй фигурант дела — Александр Соломатин, ранее

Слухи об отставке Ксении Абалиной в «РКС-Тамбов» пока не подтверждаются 0 В Тамбове обсуждают возможную отставку управляющего директора ООО «РКС-Тамбов» Ксении Абалиной. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Тамбов Главное», где со ссылкой на источники сообщается, что кадровое решение может быть принято уже в январе. Главный редактор делового издания «Вердикт»

Гордума утвердила бюджет Тамбова на 2026 год с профицитом 0 Тамбовской городской Думой согласован бюджет областного центра на 2026 год. Доходы города определены в объёме 10,9 млрд руб., расходы — 10,7 млрд руб., что формирует профицит порядка 225 млн руб. Как следует из пояснительных материалов, основная нагрузка по расходам в следующем году ляжет на

В Тамбове почтили 100-летие Героя Советского Союза Эдуарда Потапова 0 В школе № 18 имени Э. Д. Потапова в Тамбове прошло торжественное мероприятие, приуроченное к 100-летию со дня рождения Эдуарда Потапова — уроженца Мичуринска, фронтовика и педагога, чьё имя носит образовательное учреждение. Эдуард Дмитриевич родился в 1925 году в Мичуринске. До начала Великой

Мичуринские ветераны и волонтёры отправили гуманитарную помощь бойцам в Запорожскую область 0 Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций» продолжает оказывать помощь военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции. В минувшие выходные

Геннадия Берстенёва и Романа Шамояна суд обязал отвечать по долгам «Элитстроя» личным имуществом 0 Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил заявление прокуратуры региона и привлёк бенефициаров обанкротившегося застройщика ООО «Элитстрой» к субсидиарной ответственности. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Тамбовской области. Как уточняет «ПроТамбов», речь идёт о бывшем генеральном

В Уварове завершили берегоукрепление у моста через Ворону 0 В городе Уварово завершены планово-предупредительные работы на мосту через реку Ворона. Как сообщили специалисты, основной задачей стало укрепление берега и защита опор мостового перехода от размыва. Заказчиком работ выступало ТОГКУ «Тамбовавтодор», подрядчиком — ООО «МОСТОСТРОЙ». Мероприятия

Жители Тамбовской области направили более 15 тыс. обращений на прямую линию с Владимиром Путиным 0 В 2025 году жители Тамбовской области направили в редакцию программы Итоги года с Владимиром Путиным более 15 тыс. обращений. Это примерно на 3 тыс. меньше, чем годом ранее. Как сообщается, в этот раз тамбовчан больше всего волновали вопросы социальных льгот, здравоохранения и поддержки ветеранов.

Ветеран СВО проходит стажировку в администрации Мичуринска по программе «Герои Тамбовщины» 0 В Тамбовской области продолжается реализация региональной кадровой программы «Герои Тамбовщины», участниками которой стали 27 ветеранов специальной военной операции. Очный этап обучения завершился 9 ноября, после чего слушатели приступили к практической части — стажировкам под руководством

Сбербанк поддержал строительство зернового элеватора под Тамбовом за 600 млн рублей 0 В Тамбовской области с рабочим визитом побывала делегация Сбербанка. Представители банка посетили группу компаний «Октябрьское», где реализуется один из крупнейших аграрных инфраструктурных проектов региона — строительство зернового элеватора в посёлке Селезнёвский. Делегацию возглавил

Школьников в Покрово-Пригородном перевели на «дистанционку» из-за отсутствия водителя автобуса 0 В Покрово-Пригородной средней школе городского округа Тамбов после увольнения водителя школьного автобуса возникла внештатная ситуация: с 30 октября подвозить детей к месту учёбы стало некому. В результате учеников перевели на дистанционное обучение, однако фактически образовательный процесс был

В Тамбовской области расширили меры поддержки ветеранов СВО 0 Депутаты Тамбовской областной Думы приняли пакет решений, направленных на расширение мер поддержки участников и ветеранов специальной военной операции. Соответствующие инициативы были внесены на рассмотрение главой региона Евгением Первышовым. Ключевым нововведением стал законопроект, принятый в

Облдума утвердила бюджет Тамбовской области на 2026 год с дефицитом 5,5 млрд рублей 0 Депутаты Тамбовской областной Думы на заседании 19 декабря приняли во втором чтении закон о бюджете региона на 2026 год. Прогнозируемые доходы областной казны составят 79,8 млрд руб., расходы — 85,3 млрд руб., дефицит бюджета запланирован на уровне 5,5 млрд руб. Как отметил председатель Тамбовской

После обращения к Путину тамбовчанам пообещали капремонт «пентагона» — но только в 2027 году 0 Жители крупнейшего жилого дома Тамбова — так называемого «пентагона» на улице Чичканова, 131 — вновь обратились на прямую линию к Президенту России Владимиру Путину, заявив о критическом состоянии здания и многолетнем бездействии чиновников. По их словам, капитального ремонта фасада дом ждёт уже

Общественники просят гордуму лишить Геннадия Берстенёва звания Почётного гражданина Тамбова 0 В Тамбовскую городскую Думу на имя её председателя Константина Кутейникова направлено обращение с просьбой рассмотреть вопрос о лишении Геннадия Берстенёва звания Почётного гражданина Тамбова. Документ, как сообщает деловое издание «Вердикт», имеется в распоряжении редакции. Авторы обращения

Евгений Первышов провёл приём участников и ветеранов СВО в фонде «Защитники Отечества» 0 Глава Тамбовской области Евгений Первышов провёл личный приём граждан на площадке регионального филиала фонда «Защитники Отечества». В ходе встречи он пообщался с участниками и ветеранами специальной военной операции, рассмотрев четыре обращения. Как сообщается, основные вопросы, с которыми

Подрядчика из Башкирии внесли в чёрный список из-за срыва капремонта соццентра под Тамбовом 0 Управление ФАС по Тамбовской области включило ООО «МД-АРТ ГРУПП» из Республики Башкортостан в реестр недобросовестных поставщиков. Поводом стал срыв государственного контракта на капитальный ремонт центра социальной помощи «Жемчужина леса» в Тамбовском районе. Как следует из данных на портале

В Тамбовской области создали Совет по демографической и семейной политике 0 В Тамбовской области создан Совет по демографической и семейной политике. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Евгений Первышов. Руководителем совета назначена заместитель главы области Галина Шеманаева. В состав совета вошли представители профильных органов власти — министерств

Экс-заведующую детсадом в Тамбовском районе уволили «по утрате доверия» после приговора суда 0 Прокуратура Тамбовского района добилась изменения основания увольнения бывшей заведующей дошкольного образовательного учреждения, признанной виновной в мошенничестве с бюджетными средствами. Речь идёт о расторжении трудового договора в связи с утратой доверия. Как установила прокурорская проверка,