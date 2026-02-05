Строительство ФАПа сорвалось: власти через суд добиваются включения подрядчика в «чёрный список» 0 В Тамбовской области разгорается судебный спор вокруг строительства фельдшерско-акушерского пункта в посёлке Новая жизнь. Региональное министерство градостроительства и архитектуры подало иск в Арбитражный суд, оспаривая отказ антимонопольной службы включить подрядчика — ООО «Окна Тамбова» — в

В Москве обсудили, как снизить нагрузку на судей: в работе участвовала глава Тамбовского облсуда 0 В Москве прошло заседание Президиума Совета судей России, на котором обсуждались проблемы высокой нагрузки в судах и возможные пути её снижения. Об этом сообщает официальный сайт Совета судей РФ. Участники заседания рассмотрели вопросы модернизации системы материального обеспечения и социальной

Городу Кирсанову придётся заплатить 5,5 млн рублей за загрязнение почвы из-за старой скважины 0 Администрацию Кирсанова обязали выплатить более 5,5 млн рублей за экологический ущерб, причинённый почвам в районе бывшей нефтебазы. Такое решение принял Арбитражный суд Тамбовской области по иску Росприроднадзора. Проблема вскрылась после жалоб жителей на самоизливающуюся артезианскую скважину на

Судья, работавшая из сочинского санатория, предстала перед судом в Тамбове 0 В Тамбове началось рассмотрение уголовного дела в отношении судьи, которую обвиняют в вынесении судебных решений, находясь за пределами региона. По данным объединённой пресс-службы судебной системы, процесс проходит в Тамбовском областном суде. Речь идёт о событиях осени 2021 года, когда на фоне

ЮВЖД и МЧС завершили ликвидацию последствий пожара на станции Кочетовка 0 Площадь загрязнения территории станции Кочетовка в Мичуринске после возгорания железнодорожных цистерн предварительно оценена в 600 кв. метров. Такие данные опубликовала Юго-Восточная железная дорога. В сообщении отмечается, что Центр охраны окружающей среды ЮВЖД провёл контрольные замеры на

Суд по делу бывшего министра здравоохранения Тамбовской области снова перенесли 0 В Ленинском районном суде Тамбова вновь не состоялось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего министра здравоохранения региона Екатерина Юнькова. Очередное заседание пришлось отложить из-за отсутствия подсудимой. Как пояснили в суде, Екатерина Юнькова сейчас находится в зоне проведения

Подрядчика обязали вернуть детсаду в Рассказове более 3,5 млн рублей за сорванный капремонт 0 Арбитражный суд Тамбовской области обязал уфимскую компанию ООО «МД-АРТ Групп» вернуть 3,56 млн рублей детскому саду № 3 «Солнышко» в Рассказове. Эти деньги были перечислены подрядчику в качестве аванса за капитальный ремонт здания, однако работы так и не были выполнены в полном объёме. О решении

Пожар после схода вагонов в Мичуринске локализован, поезда идут в обход станции Кочетовка 0 В Тамбовской области удалось взять под контроль крупный пожар, возникший после схода грузового поезда на станции Кочетовка в Мичуринск. Как сообщил глава региона Евгений Первышов, огонь локализован, угрозы для жителей и городской инфраструктуры нет. По уточнённым данным, возгорание затронуло 16

Из-за аварии на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области задержаны восемь поездов 0 Железнодорожное сообщение в южном направлении оказалось нарушено после схода грузового поезда с бензином на станции Кочетовка-2 в Мичуринске Тамбовской области. В результате инцидента задерживаются восемь пассажирских поездов, следующих через Воронеж, сообщили в РЖД. От графика отстают поезда

Тамбовский «Пигмент» вложит 2 млрд рублей в обновление производства 0 Крупнейший химический завод Тамбовской области — АО «Пигмент» — в 2026 году направит на модернизацию и развитие производства 2 млрд рублей. Об этом сообщил глава региона Евгений Первышов. Объём инвестиций вырастет на треть по сравнению с 2025 годом, когда предприятие вложило 1,5 млрд рублей.

ТГУ имени Державина договорился о сотрудничестве с федеральным университетом Рио-де-Жанейро 0 Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина расширяет международное сотрудничество. Ректор ТГУ Павел Моисеев подписал договор о технологическом и научном сотрудничестве и обмене с Федеральным университетом Рио-де-Жанейро. Документ был оформлен на площадке 13-го заседания

В Тамбовской области планируют повысить нормативы финансирования детсадов и школ 0 Власти Тамбовской области готовят изменения в систему финансирования образовательных организаций. Как стало известно деловому изданию «Вердикт», в Тамбовскую областную Думу внесён законопроект, предусматривающий увеличение региональных нормативов финансирования детских садов и школ. Согласно

Суд окончательно запретил объединение: активы изъяты, «Ланта» остаётся в госсобственности 0 Тамбовский областной суд подтвердил решение о запрете деятельности объединения, признанного экстремистским, и об изъятии его имущества в пользу государства. Таким образом, вступило в силу решение Октябрьского районного суда Тамбова, принятое ранее. Под запрет попала группа лиц, в которую входили

Плотину на Цне в Пригородном лесу Тамбова отремонтировали за 300 млн рублей и подготовили к паводку 0 Капитальный ремонт плотины на реке Цна в тамбовском Пригородном лесу завершён. На восстановление гидротехнического сооружения из бюджетов разных уровней было направлено около 300 млн рублей. Об этом на еженедельной планёрке в правительстве области сообщил министр экологии и природных ресурсов

«Коровка из Кореновки» подала апелляцию по делу о репутации после проигрыша в тамбовском суде 0 Компания «Ренна-Холдинг», известная в том числе по бренду «Коровка из Кореновки», не согласилась с решением Арбитражного суда Тамбовской области и подала апелляционную жалобу по делу о защите деловой репутации. Об этом сообщает издание «Абирег». Речь идёт о споре с учредителем сетевого издания

Реки и плотины под защитой: в Тамбовской области направят более 160 млн рублей на водные объекты 0 В 2026 году в Тамбовской области на работы, связанные с реками, прудами и гидротехническими сооружениями, направят более 160 млн рублей. Большая часть средств — около 140 млн — поступит из федерального бюджета. Деньги пойдут на расчистку русел, ремонт плотин и защиту населённых пунктов от паводков.

Жалобы на «скорую» дошли до правительства: власти пообещали изменить систему 0 Проблемы в работе скорой медицинской помощи, на которые в последнее время всё чаще жалуются жители Тамбовской области, были рассмотрены на оперативном совещании в региональном правительстве. Губернатор Евгений Первышов признал, что действующая система не справляется с задачами. По словам главы

Подозреваемых по делу об убийстве начальника Тамбовского РОВД оставили под стражей 0 Тамбовский областной суд подтвердил арест двух подозреваемых по делу об убийстве начальника Тамбовского районного отдела милиции Валерия Джураева, совершённом 26 лет назад. Апелляционная инстанция отказалась смягчить меру пресечения, оставив фигурантов под стражей. Защита и один из подозреваемых

В мичуринской школе возобновили встречи ветеранов и участников СВО с учащимися 0 С началом нового учебного полугодия в комнате Боевой славы возобновились встречи ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции с молодёжью. Первая в этом году беседа прошла с учениками 11 «Г» класса школы № 15. Гостями встречи стали представители войсковой части 67952 —

Ждать часами: тамбовчане всё чаще жалуются на работу скорой помощи 0 В Тамбовской области всё громче звучат жалобы на работу скорой медицинской помощи. Люди рассказывают о долгом ожидании врачей, сложностях с вызовами и ситуациях, когда помощь приезжает слишком поздно. По правилам, скорая должна приезжать в течение 20 минут в экстренных случаях и до двух часов —