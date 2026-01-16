|
В Тамбовском районном суде отметили юбилей учреждения
В Тамбовском районном суде состоялось юбилейное мероприятие, собравшее действующих судей, сотрудников аппарата и ветеранов судебной системы. Торжество прошло в здании суда.
Председатель суда Анна Кондакова, открывая мероприятие, подчеркнула важность работы судебных органов для защиты прав граждан и поблагодарила коллег и ветеранов за вклад в развитие учреждения. По её словам, накопленный опыт и преемственность поколений остаются основой стабильной работы суда.
В числе гостей присутствовали председатель Тамбовского областного суда Наталия Бурашникова, начальник Управления Судебного департамента в Тамбовской области Александр Турецких и председатель Совета судей региона Лилия Коростелева.
Особое место в программе заняли ветераны — судьи в почётной отставке. Один из них, Василий Усачёв, возглавлявший суд в 1998–2014 годах, поделился воспоминаниями о своей работе и развитии судебной системы в районе.
Во время мероприятия были представлены исторические материалы, отражающие разные этапы деятельности суда, а судьям, сотрудникам и ветеранам вручили благодарности и грамоты.
