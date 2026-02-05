|
Городу Кирсанову придётся заплатить 5,5 млн рублей за загрязнение почвы из-за старой скважины
Администрацию Кирсанова обязали выплатить более 5,5 млн рублей за экологический ущерб, причинённый почвам в районе бывшей нефтебазы. Такое решение принял Арбитражный суд Тамбовской области по иску Росприроднадзора.
Проблема вскрылась после жалоб жителей на самоизливающуюся артезианскую скважину на улице Дзержинского. Весной 2023 года специалисты зафиксировали, что из-за постоянного выхода воды на участке образовался искусственный водоём, а почва в зоне стока покрылась характерным оранжевым налётом. Загрязнение охватило территорию площадью более полутора тысяч квадратных метров.
Анализы показали превышение допустимых концентраций по ряду химических веществ, включая соли и нефтесодержащие соединения. Изначально ущерб оценивался почти в 9 млн рублей, однако в ходе разбирательства сумма была снижена до 5,5 млн — без учёта нефтепродуктов.
В мэрии настаивали, что скважина появилась ещё в советское время и использовалась нефтебазой, а значит, ответственность за возможное загрязнение не должна лежать на муниципалитете. Однако суд напомнил, что участок давно находится в собственности города, а сама администрация более 20 лет не исполняла решение суда о постановке скважины на учёт и её консервации.
В итоге требования Росприроднадзора были удовлетворены. Решение вступило в силу после рассмотрения дела в апелляции.
