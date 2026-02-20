|
Куратором Тамбова стало министерство градостроительства и архитектуры
Вчера, 20:08
Комментариев: 0
Версия для печати
Областной центр будет курировать министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области под руководством Алексея Кузьменко. Ранее функции куратора Тамбова выполняло министерство автомобильных дорог и транспорта.
Изменения закреплены в распоряжении главы региона «Об определении исполнительных органов Тамбовской области, закрепленных за муниципальными образованиями», актуализированном в марте 2023 года.
Система кураторства действует в регионе с 2021 года. Она предусматривает закрепление за каждым муниципалитетом одного из профильных министерств правительства области. Цель — повышение эффективности взаимодействия областных органов власти с местным самоуправлением, оперативное решение проблем и сопровождение ключевых проектов.
Смена куратора Тамбова связана с компетенцией нового профильного ведомства. Министерство градостроительства и архитектуры отвечает за территориальное планирование, подготовку и согласование генерального плана, правил землепользования и застройки, а также других документов стратегического развития города.
Основные задачи кураторов остаются прежними: мониторинг проблемных вопросов, консультативная поддержка муниципалитетов и участие в реализации социально значимых инициатив.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.