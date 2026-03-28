В Тамбове вновь обострился конфликт вокруг участка на улице Чичканова: на место вызывали полицию



Речь идёт о территории, споры вокруг которой продолжаются более пяти лет. По словам местных жителей, участок включает зелёную зону и часть парковочного пространства, которые ранее были переданы из муниципальной собственности в частные руки с нарушением законодательства. Несмотря на многочисленные обращения, окончательное решение по статусу земли до сих пор не принято.



Изначально конфликт возник в связи с планами строительства автосервиса в непосредственной близости от жилого дома. Позднее антимонопольные органы выявили нарушения при передаче участка. Так, ещё в 2020 году УФАС по Тамбовской области указало на отсутствие законных оснований для отчуждения земли без проведения торгов, а также на несоразмерность площади участка размещённому на нём объекту. Однако вопрос о возврате территории в муниципальную собственность так и не был урегулирован.



Со временем ситуация вновь обострилась — уже на фоне новых планов застройки, которые ранее не получили поддержки градостроительного совета.



Как рассказала «Вердикту» местная жительница Лариса Карина, в последние дни на участке начались работы: вырублены деревья, ограничен доступ к парковке, сужена проезжая часть. Попытки получить разъяснения у представителей застройщика и правоохранительных органов, по её словам, результата не дали.



Жители подчёркивают, что рассматривают территорию как важную часть городской среды. По их словам, ранее здесь располагалась аллея, высаженная при участии общественников и курсантов военного училища.



К проблеме ранее обращались и представители депутатского корпуса. В частности, депутат Тамбовской городской Думы прошлого созыва Артём Александров заявлял о необходимости правовой оценки сделок с участком и защиты интересов жителей.



