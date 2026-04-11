В Тамбовской области стало меньше лишений родительских прав
Вчера, 11:25
В Тамбовской области в 2025 году снизилось число родителей, лишённых или ограниченных в родительских правах — на 26%. Об этом сообщили на совещании органов опеки и попечительства.
При этом увеличилось количество случаев, когда родители смогли восстановить свои права на детей — рост составил 21,4%.
Также сократилось число детей, оставшихся без попечения родителей — почти на четверть (на 24,8%). Сегодня около 90% детей-сирот в регионе воспитываются в семьях.
По словам специалистов, таких результатов удалось добиться благодаря работе органов опеки, взаимодействию различных служб и поддержке семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
— Благодаря работе специалистов сотни детей получают шанс расти в любящей семье, — отметила заместитель министра образования и науки области Марина Быкова.
Совещание прошло на базе Казачьего кадетского корпуса имени графа Воронцова-Дашкова.
