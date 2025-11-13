|
В Тамбове снова вакантна должность руководитель комитета ЖКХ: Александр Шелудяков проработал на посту меньше месяца
Кадровые перестановки в сфере городского хозяйства Тамбова продолжают развиваться в стремительном темпе. Пресс-служба администрации города подтвердила, что Александр Шелудяков покинул должность председателя комитета ЖКХ, проработав в ней менее месяца.
С 13 ноября Шелудяков назначен директором МБУ «Град сервис», учреждение отвечает за обслуживание административных зданий городской администрации. Формально переход выглядел без лишнего шума, но сам факт повторной смены руководства за короткий срок снова стал заметным событием для отрасли.
Напомним, Шелудяков пришёл в комитет ЖКХ в начале октября, сменив Олега Вискова, который ушёл по собственному желанию. Висков руководил комитетом с конца декабря 2023 года — таким образом, ведомство меняет руководителей уже второй раз за неполный год.
Для Тамбова, где стабильность коммунального блока регулярно вызывает вопросы, подобные кадровые скачки лишь добавляют поводов для обсуждений. Теперь внимание переключается на то, как новый руководитель «Град сервиса» справится с задачами на новом участке работы.
