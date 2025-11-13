Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Ветераны Мичуринска доставили гуманитарную помощь бойцам в зону СВО

В Мичуринске открыли мемориальную доску старшему прапорщику Андрею Басову

Суд по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый обрастает противоречиями: чиновники заявили, что «замора не было»

Ветераны Мичуринска отправили новую партию помощи на фронт

На брифинге "Новых людей" рассказали о нарушениях, зафиксированных на выборах в Тамбовской области

"Новые люди" открыли ситуационный центр в Тамбове для наблюдения за выборами

Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу

В Изосимове открыли мемориальную доску сержанту Алексею Бокову

"Новые люди" перенесли крупнейший автофестиваль из-за угрозы БПЛА

«Новые люди» и бизнес-сообщество обсудили проблему нехватки бесплатных точек Wi-Fi в Тамбове

Автофестиваль в Тамбовской области перенесли на неделю

«Новые люди» собирают за круглым столом власть и бизнес ради интернета для тамбовчан

В Тамбове снова вакантна должность руководитель комитета ЖКХ: Александр Шелудяков проработал на посту меньше месяца

Вчера, 16:06
Кадровые перестановки в сфере городского хозяйства Тамбова продолжают развиваться в стремительном темпе. Пресс-служба администрации города подтвердила, что Александр Шелудяков покинул должность председателя комитета ЖКХ, проработав в ней менее месяца.

С 13 ноября Шелудяков назначен директором МБУ «Град сервис», учреждение отвечает за обслуживание административных зданий городской администрации. Формально переход выглядел без лишнего шума, но сам факт повторной смены руководства за короткий срок снова стал заметным событием для отрасли.

Напомним, Шелудяков пришёл в комитет ЖКХ в начале октября, сменив Олега Вискова, который ушёл по собственному желанию. Висков руководил комитетом с конца декабря 2023 года — таким образом, ведомство меняет руководителей уже второй раз за неполный год.

Для Тамбова, где стабильность коммунального блока регулярно вызывает вопросы, подобные кадровые скачки лишь добавляют поводов для обсуждений. Теперь внимание переключается на то, как новый руководитель «Град сервиса» справится с задачами на новом участке работы.
Губернатор Тамбовской области проведёт оперативное совещание: в повестке уборочная-2025, аварийность на дорогах и газификация соцобъектов

Вчера, 21:04
0
В понедельник, 17 ноября, в областном правительстве пройдёт очередное оперативное совещание у губернатора Евгения Первышова. Как обычно, заседание будут транслировать в прямом эфире: посмотреть его можно на сайте правительства, а также в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Начало в 10:00 (12+).

Прокурор Тамбовской области выслушал местных предпринимателей и поручил проверить озвученные нарушения

Вчера, 17:09
0
В надзорном ведомстве сообщили, что прокурор Тамбовской области Андрей Кулагин провёл приём предпринимателей. Встреча прошла при участии гендиректора АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей “ЗаБизнес.РФ”» Элины Сидоренко и регионального бизнес-омбудсмена Екатерины Мовчан.

Апелляция вернула в силу предписание Роспотребнадзора к «Магниту» о санитарной одежде

Вчера, 11:06
0
История с проверкой магазинов «Магнит» в Тамбовской области получила новый оборот: 19-й Арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал законным предписание регионального Роспотребнадзора, обязавшее АО «Тандер» обеспечить сотрудников санитарной одеждой. Поводом к спору

В Тамбове заявили о повышении безопасности на дорогах, но водители сомневаются

13 ноября 2025
0
В Тамбове подвели первые итоги изменений в организации дорожного движения, которые были введены в августе. Городская комиссия по безопасности дорожного движения утверждает, что корректировки дали эффект: по данным Госавтоинспекции, число аварий на ряде участков уменьшилось. Речь идёт о нескольких

Экс-директор «Комплексных коммунальных систем» Олег Утешев получил почти 4 года колонии по делу о продаже котельной

13 ноября 2025
0
Мичуринский городской суд вынес приговор бывшему генеральному директору ООО «Комплексные коммунальные системы» Олегу Утешеву. 65-летний предприниматель признан виновным в мошенничестве и подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями. Ему назначено 3 года и 11 месяцев лишения свободы

В Тамбовской области по решению суда в федеральную собственность вернули землю стоимостью более 10 млн рублей

13 ноября 2025
0
В Тамбовской области суд удовлетворил иск прокуратуры и постановил вернуть в федеральную собственность три земельных участка общей стоимостью свыше 10 млн рублей. Площадь территорий составляет 2,2 гектара, сообщили в региональной прокуратуре. Как установило надзорное ведомство, в 2024 году

Тамбовское АО «Октябрьское» приобрело «А1 Агрохим» и расширяет агрохимический бизнес в Черноземье

13 ноября 2025
0
АО «Октябрьское» завершило сделку по покупке компании «А1 Агрохим», ранее входившей в Группу компаний АГР. Сумма и детали соглашения не раскрываются. В самой компании отмечают, что приобретение позволит значительно усилить присутствие на рынке минеральных удобрений в Черноземье и на юге России.

В Тамбовской области резко вырос объём инвестиций в сохранение памятников культуры

12 ноября 2025
0
В Тамбовской области за девять месяцев 2025 года объём внебюджетных инвестиций в объекты культурного наследия превысил 170 млн рублей, что в семь раз больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в региональном правительстве. За этот период проведены работы на 37 объектах, включая архитектурные и

На «Токаревскую птицефабрику» подали иск на 125 миллионов рублей

12 ноября 2025
0
Арбитражный суд Тамбовской области рассмотрит иск воронежской компании «Торговый дом “Олеум”» к АО «Токаревская птицефабрика» — крупнейшему производителю мяса птицы в регионе. Сумма требований — 125,6 млн рублей. Заседание назначено на 17 декабря. Как следует из материалов суда, это первое

В Тамбовской области ищут подрядчика для обслуживания уличного освещения на региональных дорогах

12 ноября 2025
0
ТОГКУ «Тамбовавтодор» объявило конкурс на выполнение работ по содержанию линий электроосвещения вдоль автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Максимальная стоимость контракта составляет 179,5 млн рублей. Финансирование будет обеспечено из областного бюджета. Согласно

Жительница Тамбовской области заплатила компенсацию за продажу шеврона с цитатой из фильма «Брат 2»

12 ноября 2025
0
Бондарский районный суд Тамбовской области поставил точку в деле о нарушении авторских прав на фильм «Брат 2». Ответчицей выступала местная жительница, которая продавала на маркетплейсе Ozon шеврон с изображением Сергея Бодрова в образе Данилы Багрова и фразой «Сила в правде». Как следует из

Администрация Тамбова пытается через суд вернуть историческую усадьбу Теннис в собственность города

11 ноября 2025
0
В Арбитражный суд Тамбовской области поступил иск Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тамбова о расторжении договора купли-продажи помещений в знаменитой усадьбе Теннис на улице Комсомольской, 41. Это здание, также известное как дом предводителя дворянства Александра

Эксперт: Тамбовская область расплачивается за управленческие ошибки прошлых лет в сфере концессий

11 ноября 2025
0
Портал «Региональные комментарии» опубликовал аналитический материал о проблемных концессионных соглашениях в Тамбовской области. Одним из экспертов, чьё мнение было представлено в публикации, стал политолог и учредитель делового издания «Вердикт» Артём Александров. Он отметил, что реализация

В Тамбове предлагают установить памятник уличному музыканту Юрию Егиазарову, погибшему в зоне СВО

11 ноября 2025
0
Тамбовские активисты выступили с инициативой увековечить память уличного певца Юрия Егиазарова, хорошо известного жителям города своими выступлениями на Арбате и в центре Тамбова. По последним данным, музыкант погиб в зоне специальной военной операции. Юрий Егиазаров подписал контракт в сентябре

В Тамбове пройдет конференция «ЗАБИЗНЕС: рейтинг регионов» с участием Евгения Первышова

11 ноября 2025
0
14 ноября в Тамбове состоится Всероссийская конференция «ЗАБИЗНЕС: рейтинг регионов. Тамбовская область», организованная автономной некоммерческой организацией «Платформа для работы с обращениями предпринимателей “ЗАБИЗНЕС.РФ”». Мероприятие пройдет в «Стромов-центре» (ул. Рылеева, 52а), начало — в

В Тамбове наладили промышленное разведение шмелей для тепличных хозяйств

10 ноября 2025
0
В Тамбове появилось новое и редкое для России направление в аграрной отрасли — промышленное разведение шмелей. Ферму, которая занимается этим видом деятельности, развивает компания «Биосфера». Как сообщает издание «Притамбовье», тамбовские шмели уже используются в тепличных комплексах региона, в

В Тамбовской области не завершены дорожные работы на девяти объектах: губернатор потребовал наказать ответственных

10 ноября 2025
0
На оперативном совещании правительства Тамбовской области министр автодорог и транспорта Альберт Чурилов представил доклад о ходе реализации дорожных работ. По данным на 10 ноября, в регионе завершены ремонты на 114 объектах, общая протяженность обновленных дорог составила 275 километров, а также

В Тамбовской области начнут возрождать заброшенные детские лагеря: по одному объекту в год

10 ноября 2025
0
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов поручил разработать пятилетний план по восстановлению заброшенных детских лагерей. Решение было принято на еженедельном оперативном совещании регионального правительства. По словам главы региона, в области есть лагеря, которые при минимальных

В картинной галерее Тамбова откроется выставка книжной графики Александра Сапожникова

10 ноября 2025
0
В Тамбовской областной картинной галерее 12 ноября откроется выставка книжной графики Александра Сапожникова под названием «Мелодии черного и белого» (0+). Начало в 15:00. Экспозиция включает работы мастера, входящие в коллекцию братьев Аполлона и Александра Черновых. Посетители смогут увидеть как

Тамбовские депутаты пройдут антикоррупционные курсы за счёт бюджета

9 ноября 2025
0
Тамбовская городская дума намерена направить своих сотрудников на обучение по программе «Противодействие коррупции: правовые основы и антикоррупционные мероприятия». Соответствующий тендер размещён на федеральной площадке «Госзакупки». Начальная цена контракта составляет 27,7 тыс. рублей.
