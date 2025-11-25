|
Администрация Тамбова объявила аукционы на получение кредитов почти на 360 млн рублей
Власти Тамбова намерены взять банковские кредиты для покрытия дефицита городского бюджета. Как следует из документов, опубликованных на портале госзакупок, администрация объявила два отдельных аукциона на открытие возобновляемых кредитных линий.
Первый лот предусматривает привлечение 155,3 млн рублей сроком на 730 дней. Второй — ещё 200 млн рублей на аналогичных условиях. Оба кредита город планирует выбрать в чрезвычайно короткие сроки — с 19 по 22 декабря 2025 года.
По расчётам, максимальная сумма выплат по процентам и обслуживанию двух займов превысит 142 млн рублей. При этом условиями предусмотрено право досрочного погашения задолженности.
Напомним, что после внесения поправок в октябре доходная часть бюджета Тамбова на 2025 год определена на уровне 13 млрд рублей, расходная — 13,613 млрд. Дефицит бюджета составляет 590 млн рублей, и часть его власти собираются закрыть именно за счёт заёмных средств.
