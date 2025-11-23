В Тамбове проект нового корпуса тубдиспансера снова откладывается: минздрав актуализирует документацию и готовит заявку в Москву 0 Строительство нового корпуса областного противотуберкулёзного диспансера пока остаётся на уровне планов — региональный минздрав ещё только формирует пакет документов, который затем предстоит согласовать на федеральном уровне. Об этом сообщает РИА «ТОП68» со ссылкой на ведомство. Напомним, ещё в

Прокуратура проверит Тамбовскую ЦРБ после жалоб сотрудников на перевозку крови в пакетах и конфликтную заведующую 0 Прокуратура Тамбовского района начала проверку по сообщениям телеграм-канала «Осторожно, новости» о возможных нарушениях санитарных норм в Тамбовской центральной районной больнице. Как сообщили в областном надзорном ведомстве, сотрудники клинико-диагностической лаборатории пожаловались на условия,

Экс-сотруднику Росгвардии из Тамбовской области отказали в восстановлении на службе после резонансного ДТП 0 Бывшему сотруднику вневедомственной охраны Росгвардии из Тамбовской области не удалось через суд добиться отмены увольнения. Районный суд, а затем и апелляционная инстанция признали действия работодателя правомерными, отказав в восстановлении на службе и выплате заработка за время вынужденного

Суд признал недействительным допсоглашение к контракту на строительство дороги по Волжской 0 Арбитражный суд Тамбовской области отменил дополнительное соглашение к госконтракту на строительство дороги по улице Волжской в Тамбове. Документ был подписан 30 ноября 2023 года областным минстроем и подрядной организацией ООО «Строй НЭС-АБ» и продлевал срок выполнения работ до 30 марта 2024 года,

Увеличение цен на такси после закрытия моста поставило жителей Умёта в трудное положение 0 Жители Умётского округа столкнулись с резким ростом стоимости поездок в Тамбов после аварийного закрытия моста через Ворону. Как пишут умётцы в соцсетях, таксисты подняли цены почти вдвое: если раньше поездка туда и обратно обходилась в 5 тыс. руб., то теперь — в 10 тыс. руб. По словам местных

В Рассказове заработал новый пятифазный светофор: пешеходный переход перенесли, схема движения изменилась 0 В центре Рассказова в пятницу, 21 ноября, начал работу новый пятифазный светофор на перекрёстке улиц Советской, Пушкина и 1-й Гражданской. Изменение схемы движения стало частью масштабной реконструкции городской площади, завершение которой власти обещают к концу декабря. Новый светофор оборудован

Ветераны Афганистана провели урок мужества для школьников Мичуринского округа 0 Мичуринское местное отделение Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций продолжает активную военно-патриотическую работу с молодежью. В музейной комнате «Боевой Славы» состоялась встреча ветеранов боевых действий с учениками 9 класса Новоникольской школы Мичуринского

Тамбовский турист, впавший в кому на Бали после укуса змеи, скончался 0 Стали известны трагические подробности истории 32-летнего туриста из Тамбова Андрея Б., который более месяца находился в коме на Бали. Как сообщает телеграм-канал Mash, мужчина скончался, несмотря на усилия врачей и попытки российских ведомств организовать его транспортировку домой. По данным

После аварии на мосту через Ворону журналисты «Вердикта» выявили системные проблемы с состоянием мостов по всей области 0 ЧП на «Саратовском мосту» в Кирсановском округе, где один из пролётов внезапно сместился на 20 сантиметров, заставило по-новому взглянуть на состояние мостов по всей Тамбовской области. Как установили корреспонденты издания «Вердикт», авария стала не случайностью, а симптомом куда более глубокой

Ремонт Мичуринской: сроки сорваны, претензии подрядчику направлены, разметки нет уже две недели 0 В Тамбове продолжается затянувшаяся история с ремонтом одной из ключевых городских магистралей — улицы Мичуринской. Как выяснило деловое издание «Вердикт», работы, которые должны были завершиться 31 октября, до сих пор не доведены до конца, несмотря на направленные подрядчику три официальные

Тамбов возьмёт на баланс аварийный коллектор на Авиационной 0 Городские власти Тамбова решили наконец поставить точку в длительной истории с аварийным канализационным коллектором на улице Авиационной — тем самым, который стал источником пресловутых «фекальных озёр» и зловония на западе города. Проблему обещают устранить в 2026 году. Объект собираются взять в

2 гектара под застройку — в Тамбовской области выставили на аукционы право аренды четырёх участков 0 В Тамбовской области на торги выставлены права аренды четырёх земельных участков общей площадью около 2 га. Совокупная начальная стоимость лотов составляет 67,4 млн рублей, следует из информации, опубликованной на сайте публично-правовой компании «Фонд развития территорий». Самый крупный по

Комплекс «Первомайского» снова выставили на торги: цену снизили до 135 миллионов 0 Имущественный комплекс ОАО «Мясоптицекомбинат “Первомайский”», находящегося в процедуре банкротства, вновь пытаются продать. Как сообщает организатор торгов — ООО «РЛМ-Петербург», стартовая цена лота снижена со 150 млн до 135 млн рублей после того, как первый аукцион не состоялся из-за отсутствия

С 1 декабря в Тамбове вырастет стоимость проезда: 30 рублей по карте, 32 — наличными 0 В Тамбове с 1 декабря планируют проиндексировать тарифы на городские и пригородные перевозки. Стоимость поездки по безналичной оплате составит 30 рублей, при оплате наличными — 32 рубля. Для льготных категорий граждан сохраняется скидка 50%: поездка обойдётся в 15 рублей. На пригородных маршрутах

В Тамбовской области предложили продлить утренний «сухой закон» до 10 часов и распространить его на «наливайки» 0 Комитет по промышленности, строительству, транспорту, связи и развитию предпринимательства Тамбовской областной думы рекомендовал парламенту региона поддержать изменения в закон о регулировании оборота алкогольной продукции. Об этом сообщили в облдуме. Согласно законопроекту, ограничение времени

Тамбовчане могут сменить страховщика пенсионных накоплений до 1 декабря 0 Жители Тамбовской области, у которых формируются пенсионные накопления, могут до 1 декабря подать заявление о смене страховщика. Об этом напоминает Отделение Социального фонда России по региону. Страховщиком может выступать как сам Социальный фонд, так и любой негосударственный пенсионный фонд

ФАС оштрафовала «Россети Центр» за нарушение сроков подключения жилого дома к электрическим сетям 0 Тамбовское управление ФАС России привлекло ПАО «Россети Центр» к административной ответственности за нарушение сроков технологического присоединения к электросетям. Основанием для проверки стала жалоба жителя села Покрово-Пригородное, который пожаловался на затягивание процедуры подключения его

В Тамбове весной 2026 года установят памятник Гавриилу Державину 0 В центре Тамбова появится ещё один значимый монумент: весной 2026 года в городе планируют установить памятник первому тамбовскому губернатору Гавриилу Державину. Инициатива принадлежит министру юстиции РФ Константину Чуйченко и получила официальную поддержку на расширенном заседании

В Тамбове под снос могут пойти надстройки бывшего санатория в усадьбе Асеевых, а не кафе «Прачечная» 0 Картографические сервисы иногда подбрасывают журналистам неприятные сюрпризы — и на этот раз в ловушку попал не только «Вердикт», но и наша редакция, ранее допустившая неточность в указании объекта. Как выяснилось, по адресу Тамбов, ул. Набережная/Гоголя, 22/1 расположено не только кафе

Саратовский мост под Кирсановом остаётся в центре внимания: вопросы к подрядчику остаются без ответов 0 Ситуация вокруг так называемого Саратовского моста через реку Ворону в Кирсановском округе продолжает вызывать широкий резонанс. Напомним, 15 ноября движение по мосту было полностью перекрыто после того, как один из пролётов сместился от центральной оси примерно на 20 см. Информация о ЧП