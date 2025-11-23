|
Экс-сотруднику Росгвардии из Тамбовской области отказали в восстановлении на службе после резонансного ДТП
Вчера, 12:58
Комментариев: 0
Бывшему сотруднику вневедомственной охраны Росгвардии из Тамбовской области не удалось через суд добиться отмены увольнения. Районный суд, а затем и апелляционная инстанция признали действия работодателя правомерными, отказав в восстановлении на службе и выплате заработка за время вынужденного прогула.
Основанием для увольнения стал проступок, «порочащий честь сотрудника органов внутренних дел». Речь идёт о ДТП, произошедшем 23 апреля в Мичуринске: 45-летний водитель Lada Priora, нарушив правила, выехал на красный сигнал и сбил четырёх пешеходов — 17-летнюю девушку, 61-летнего мужчину, 78-летнюю пенсионерку и 61-летнюю женщину. Все пострадавшие выжили.
По факту аварии возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Сам водитель — впоследствии уволенный сотрудник Росгвардии — настаивал, что выводы служебной проверки были сделаны поспешно, а в момент ДТП его состояние здоровья резко ухудшилось. Он также просил учесть положительные характеристики и тот факт, что его вина по уголовному делу ещё не доказана.
Однако суды решили иначе. Выводы служебной проверки признаны обоснованными, а увольнение — соответствующим тяжести проступка. Апелляционная инстанция отдельно подчеркнула, что отсутствие приговора по уголовному делу не отменяет права ведомства уволить сотрудника, если факт проступка установлен внутренней проверкой.
фото: Полоса безопасности
