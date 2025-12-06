|
В Рассказове на суд отправили дело о жестоком нападении на продавцов магазина: в погроме участвовали двое мужчин
Вчера, 20:08
В Рассказово завершено расследование дела о резонансном мартовском нападении на продавцов и их родственников возле продуктового магазина. Межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы в суд.
По версии следствия, вечером в марте 2024 года двое местных жителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, устроили в магазине погром, а затем на улице напали на хозяйку торговой точки, её супруга и зятя. Один из участников — 39-летний обвиняемый — теперь предстанет перед судом; дело второго фигуранта выделено в отдельное производство.
Следователи установили, что нападавшие действовали из хулиганских побуждений: били людей ногами и подручными предметами, в том числе шваброй с металлическим наконечником. Одному из пострадавших было причинено тяжкое увечье — неизгладимое обезображивание лица. Другому потерпевшему диагностировали вред здоровью средней тяжести.
Несмотря на собранные доказательства, обвиняемый вину не признал и от дачи показаний отказался.
Уголовное дело поступило в Рассказовский районный суд. Ему предстоит оценить действия фигуранта по статьям о хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью.
