Уровень жизни в Польше: зарплаты, пенсии, цены (отзывы экспертов International Holdings)

Польша - небольшая страна, которая готова принять жителей с любого уголка мира. Она привлекает к себе своим гостеприимством, кухней, природой, а также архитетурой.

За последние 15 лет жизнь в Польше значительно изменилась. Это послужило толчком к развитию хозяйства и созданию новых мест.

Клиенты компании international holdings, отзывы которых смогут помочь выбрать страну для преезда и в дальнейшем - стать полноправным гражданином Евросоюза. Польша не является исключением. Познакомимся с уровнем жизни в Польше.

Уровень жизни в Польше

В Польше качественное образование, невысокая стоимость за обучение, дипломы.

Обычно в Польше товары дешевле, чем в других странах. Это может порадовать шопоголиков. Практически везде проводятся сезонные акции и скидки. Несмотря на то, что цены за жилье, пищу, одежду и другие товары растут, уровень жизни в Польше стабильно улучшается. Следует учитывать факт, что в крупных городах Польши цены на жилье немного выше. Недвижимость считается вполне доступной для разных слоев населения.

Зарплаты

В Польше бывают большие колебания заработной платы, в зависимости от района. Например, работая в отрасли здравоохранения можно получать от 3000 злотых.

Если сравнивать Польшу с другими странами Европы, то можно понять, что цены здесь значительно меньше. Это и привлекает иностранных туристов.

Если поехать в Польшу, как турист, то лучше оплачивать товары пластиковой картой, в своей валюте. Расплачиваясь наличными, лучше перевести деньги в доллары или евро.

Для работников, которые работают с 10 вечера до 7 утра, предлагают выплаты (ночной бонус) в размере 20 процентов от заработной платы.



Налоги

Если вы думаете о получении гражданства в Польше то стоит изучить налоговые вопросы. Размер НДС зависит от группы товаров. Налоговая система делится на два уровня: взимание местных пошлин и взимание государственных пошлин. Недвижимость, перешедшая по наследству, также облагается налогом.

Главное отличие Польши - цены на проезд в общественном транспорте. Пополнение пластиковой карты на месяц обойдется примерно в 200 рублей. Для любителей собственного транспорта стоит заметить, что цены на бензин тут могут быть чуть выше, чем в России.

Местная система здравоохранения делится на государственную и частную. Более распространенной является государственная система.

Пенсионные выплаты

Система пенсионных выплат основана на государственных выплатах, добровольных накоплениях и на частных накоплениях. Размер пенсии составляет около 20 процентов от всей заработной платы. Добровольны взносы не являются обязательным и оплачиваются самостоятельно.