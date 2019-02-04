Мошенничество в «Воронежской горэлектросети» потянет на 500 млн рублей Комментариев: 0



Директора МУП «Воронежская горэлектросеть» Руслана Кочетова задержали в ночь с 5 на 6 февраля задержали силовики, а в здании предприятия на улице Карла Маркса начались обыски. По данным источника «Вести Воронеж», Кочетова подозревают в служебных преступлениях, связанных с работой в «Горэлектросети». Речь, предположительно, идёт о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ст. 4 ст. 159 УК РФ). Сумма может достигать больше 500 млн рублей.



Руслан Кочетов возглавил «Воронежскую горэлектросеть» в конце июня 2018 года, проиграв в марте выборы мэра действующему главе города Вадиму Кстенину. АО «Воронежская горэлектросеть» – одно из ключевых коммунальных предприятий Воронежа, снабжает электроэнергией около 70% областного центра. Муниципальное предприятие акционировали осенью 2018 года. Его единственным учредителем является администрация Воронежа. Доля участия мэрии – 3,15 млрд рублей. В ноябре 2018 года депутаты городской думы согласовали продажу акций АО «Воронежская горэлектросеть». Средствами, вырученными от продажи акций, планировалось рассчитаться со всеми долгами «Воронежтеплосети». Всего на открытом конкурсе планируется продать 3,15 млн штук. При этом, по данным на 6 февраля, предприятие в качестве ответчика участвует в 15 арбитражных процессах. Общая сумма исковых требований к организации составляет 62 млн рублей. Сотрудники ФСБ задержали в Воронеже ещё двоих депутатов городской думы в рамках расследования финансовой ситуации на АО «Воронежская горэлектросеть». По данным «Вести Воронеж» , ранее был задержан директор предприятия Руслан Кочетов. По данным источника «Вести Воронеж», депутаты якобы планировали скрыться за границей, но не успели, но официального подтверждения этому нет.Директора МУП «Воронежская горэлектросеть» Руслана Кочетова задержали в ночь с 5 на 6 февраля задержали силовики, а в здании предприятия на улице Карла Маркса начались обыски. По данным источника «Вести Воронеж», Кочетова подозревают в служебных преступлениях, связанных с работой в «Горэлектросети». Речь, предположительно, идёт о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ст. 4 ст. 159 УК РФ). Сумма может достигать больше 500 млн рублей.Руслан Кочетов возглавил «Воронежскую горэлектросеть» в конце июня 2018 года, проиграв в марте выборы мэра действующему главе города Вадиму Кстенину. АО «Воронежская горэлектросеть» – одно из ключевых коммунальных предприятий Воронежа, снабжает электроэнергией около 70% областного центра. Муниципальное предприятие акционировали осенью 2018 года. Его единственным учредителем является администрация Воронежа. Доля участия мэрии – 3,15 млрд рублей. В ноябре 2018 года депутаты городской думы согласовали продажу акций АО «Воронежская горэлектросеть». Средствами, вырученными от продажи акций, планировалось рассчитаться со всеми долгами «Воронежтеплосети». Всего на открытом конкурсе планируется продать 3,15 млн штук. При этом, по данным на 6 февраля, предприятие в качестве ответчика участвует в 15 арбитражных процессах. Общая сумма исковых требований к организации составляет 62 млн рублей.



