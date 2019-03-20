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ФСБ проводит в Липецке обыски на станкостроительном предприятии
Сегодня, 12:08
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ФСБ совместно со следственным департаментом МВД России и УЭБиПК ГУ МВД России по Москве в рамках уголовного дела, возбужденного следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Москве по признакам ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), реализуются следственные действия в городах Липецке, Санкт-Петербурге и Москве. Изымаются документация, носители информации, иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела, сообщает ТАСС.
Уголовное дело возбуждено "по фактам хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета, выделенных в рамках реализации государственного оборонного заказа, а также федеральных целевых программ по поддержке оборонно-промышленного комплекса и промышленности", сообщили в ЦОС.
Пока неизвестно о сумме хищения. На станкостроительном предприятии в Липецке с утра проходят обыски.
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