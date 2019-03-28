Саратовский производитель троллейбусов предупредил об увольнениях Комментариев: 0



Проблемы начались после задержания 13 марта 2019 года сотрудниками ФСБ директора завода Ивана Котвицкого. На заводе в связи с нехваткой оборотных средств был объявлен особый режим работы. Сейчас ведутся переговоры о получении компанией необходимых оборотных средств.



Тем временем завершен первый этап демонстрационного проката электрического автобуса Тролза в регионах России. С декабря 2018 года новинка компании - электрический автобус Тролза тестировалась в четырех городах России. Возможности машины были представлены жителям и властям муниципалитетов, техническим специалистам, журналистам и блогерам. В рамках кампании по продвижению новой модели были организованы демонстрационные прокаты в Ростове на Дону, Стерлитамаке, Ижевске, Омске. В каждом городе машина отработала 7-10 дней на линиях общественного транспорта, перевозя пассажиров, как в режиме электрического автобуса, так и троллейбуса. В целом, по итогам демонстрационных прокатов электрический автобус Тролза получил отличные оценки, как со стороны специалистов, так и со стороны пассажиров. Саратовский производитель троллейбусов и электробусов ЗАО «Тролза» может уволить 500 сотрудников предприятия в связи с тяжелой ситуацией. Увольнения могут начаться в июне. Губернатор региона Валерий Радаев заверил, что областные власти попробуют помочь предприятию.Проблемы начались после задержания 13 марта 2019 года сотрудниками ФСБ директора завода Ивана Котвицкого. На заводе в связи с нехваткой оборотных средств был объявлен особый режим работы. Сейчас ведутся переговоры о получении компанией необходимых оборотных средств.Тем временем завершен первый этап демонстрационного проката электрического автобуса Тролза в регионах России. С декабря 2018 года новинка компании - электрический автобус Тролза тестировалась в четырех городах России. Возможности машины были представлены жителям и властям муниципалитетов, техническим специалистам, журналистам и блогерам. В рамках кампании по продвижению новой модели были организованы демонстрационные прокаты в Ростове на Дону, Стерлитамаке, Ижевске, Омске. В каждом городе машина отработала 7-10 дней на линиях общественного транспорта, перевозя пассажиров, как в режиме электрического автобуса, так и троллейбуса. В целом, по итогам демонстрационных прокатов электрический автобус Тролза получил отличные оценки, как со стороны специалистов, так и со стороны пассажиров.



