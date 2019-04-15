В России предложили отменить голосование на выборах Комментариев: 0

Политолог и постоянный автор ИА «Тамбов-информ» Владислав Федоров выступил в Москве с лекцией о традициях греческой демократии и перспективах реформирования современного народовластия. В 2018 году он сделал первую в России реконструкцию греческого устройства для выборов по жребию. Лекция была организована на площадке Культурно-просветительского центра «Архэ».



Выборы в Древней Греции сочетали жеребьевку и голосование. Но круг должностей, замещаемых путем жеребьевки, был гораздо больше. Наиболее широкое распространение избрание жребием получило в Древних Афинах. Впервые жеребьевка была введена Солоном (640 – 560 гг. до н.э.). Жребий применялся для избрания высших должностных лиц. Во времена Аристотеля (384-322 гг. до н.э.) избрание жребием стало основным способом формирования представительных и исполнительных органов власти. Клеротерий – первое устройство для автоматизации выборов и минимизации влияния человеческого ресурса. Клеротерии можно считать предтечей современных устройств для электронного голосования.



В Древних Афинах все граждане обладали равными правами, поэтому наиболее справедливым способом наделения полномочиями должностных лиц была жеребьевка. Жребий был способом удовлетворять притязания на равенство широкому кругу лиц, и поэтому, по своему существу, он был больше свойствен демократии. В афинском обществе благодаря жеребьевке к управлению государством привлекался максимально широкий круг граждан: от 50% до 70% граждан старше 30 лет участвовали в работе высшего исполнительного органа власти – Совета пятисот.



По мнению Владислава Федорова, в современной России снизилось доверие общества к представительным институтам власти и политическим партиям: «Эффективным способом возвращения доверия к выборам может быть жеребьевка. Половину депутатов районных советов и городских собраний следует избирать путем жеребьёвки, а вторую половину путем голосования за депутатов в одномандатных округах. Голосование по партийным спискам необходимо отменить. Только при помощи жеребьевки можно преодолеть вето политического класса, который действует не в интересах народа. Избирательная система настроена на отсев независимых кандидатов, поэтому в представительных органах власти находятся люди, которые не представляют интересы народа. Жеребьевка обеспечит приток новых людей, несвязанных с партийными бонзами, бандитами и денежными мешками. В качестве эксперимента в следующем году при помощи жеребьевки можно избрать половину состава Тамбовской городской Думы. Уверен, что это поможет обновлению депутатского корпуса», – рассказал политолог. Политолог и постоянный автор ИА «Тамбов-информ» Владислав Федоров выступил в Москве с лекцией о традициях греческой демократии и перспективах реформирования современного народовластия. В 2018 году он сделал первую в России реконструкцию греческого устройства для выборов по жребию. Лекция была организована на площадке Культурно-просветительского центра «Архэ».Выборы в Древней Греции сочетали жеребьевку и голосование. Но круг должностей, замещаемых путем жеребьевки, был гораздо больше. Наиболее широкое распространение избрание жребием получило в Древних Афинах. Впервые жеребьевка была введена Солоном (640 – 560 гг. до н.э.). Жребий применялся для избрания высших должностных лиц. Во времена Аристотеля (384-322 гг. до н.э.) избрание жребием стало основным способом формирования представительных и исполнительных органов власти. Клеротерий – первое устройство для автоматизации выборов и минимизации влияния человеческого ресурса. Клеротерии можно считать предтечей современных устройств для электронного голосования.В Древних Афинах все граждане обладали равными правами, поэтому наиболее справедливым способом наделения полномочиями должностных лиц была жеребьевка. Жребий был способом удовлетворять притязания на равенство широкому кругу лиц, и поэтому, по своему существу, он был больше свойствен демократии. В афинском обществе благодаря жеребьевке к управлению государством привлекался максимально широкий круг граждан: от 50% до 70% граждан старше 30 лет участвовали в работе высшего исполнительного органа власти – Совета пятисот.По мнению Владислава Федорова, в современной России снизилось доверие общества к представительным институтам власти и политическим партиям: «Эффективным способом возвращения доверия к выборам может быть жеребьевка. Половину депутатов районных советов и городских собраний следует избирать путем жеребьёвки, а вторую половину путем голосования за депутатов в одномандатных округах. Голосование по партийным спискам необходимо отменить. Только при помощи жеребьевки можно преодолеть вето политического класса, который действует не в интересах народа. Избирательная система настроена на отсев независимых кандидатов, поэтому в представительных органах власти находятся люди, которые не представляют интересы народа. Жеребьевка обеспечит приток новых людей, несвязанных с партийными бонзами, бандитами и денежными мешками. В качестве эксперимента в следующем году при помощи жеребьевки можно избрать половину состава Тамбовской городской Думы. Уверен, что это поможет обновлению депутатского корпуса», – рассказал политолог.



