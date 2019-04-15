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В России предложили отменить голосование на выборах

Сегодня, 17:21
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В России предложили отменить голосование на выборах

Политолог и постоянный автор ИА «Тамбов-информ» Владислав Федоров выступил в Москве с лекцией о традициях греческой демократии и перспективах реформирования современного народовластия. В 2018 году он сделал первую в России реконструкцию греческого устройства для выборов по жребию. Лекция была организована на площадке Культурно-просветительского центра «Архэ».

Выборы в Древней Греции сочетали жеребьевку и голосование. Но круг должностей, замещаемых путем жеребьевки, был гораздо больше. Наиболее широкое распространение избрание жребием получило в Древних Афинах. Впервые жеребьевка была введена Солоном (640 – 560 гг. до н.э.). Жребий применялся для избрания высших должностных лиц. Во времена Аристотеля (384-322 гг. до н.э.) избрание жребием стало основным способом формирования представительных и исполнительных органов власти. Клеротерий – первое устройство для автоматизации выборов и минимизации влияния человеческого ресурса. Клеротерии можно считать предтечей современных устройств для электронного голосования.

В Древних Афинах все граждане обладали равными правами, поэтому наиболее справедливым способом наделения полномочиями должностных лиц была жеребьевка. Жребий был способом удовлетворять притязания на равенство широкому кругу лиц, и поэтому, по своему существу, он был больше свойствен демократии. В афинском обществе благодаря жеребьевке к управлению государством привлекался максимально широкий круг граждан: от 50% до 70% граждан старше 30 лет участвовали в работе высшего исполнительного органа власти – Совета пятисот.

По мнению Владислава Федорова, в современной России снизилось доверие общества к представительным институтам власти и политическим партиям: «Эффективным способом возвращения доверия к выборам может быть жеребьевка. Половину депутатов районных советов и городских собраний следует избирать путем жеребьёвки, а вторую половину путем голосования за депутатов в одномандатных округах. Голосование по партийным спискам необходимо отменить. Только при помощи жеребьевки можно преодолеть вето политического класса, который действует не в интересах народа. Избирательная система настроена на отсев независимых кандидатов, поэтому в представительных органах власти находятся люди, которые не представляют интересы народа. Жеребьевка обеспечит приток новых людей, несвязанных с партийными бонзами, бандитами и денежными мешками. В качестве эксперимента в следующем году при помощи жеребьевки можно избрать половину состава Тамбовской городской Думы. Уверен, что это поможет обновлению депутатского корпуса», – рассказал политолог.
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