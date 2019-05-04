Депутат из картонной коробки Комментариев: 0

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Не единичны случаи, когда кандидаты набирают равное количество голосов избирателей. По данным ФЦИ при ЦИК России, за период с января 2013 по сентябрь 2015 года равенство голосов было зафиксировано на 536 выборах. Поэтому каждый голос избирателя имеет большую ценность и должен быть объективно учтен.



К сожалению, в избирательном законодательстве РФ не прописаны требования к устройству для жеребьевки, поэтому организаторы выборов имеют любые подручные средства. Таким образом, складывается абсурдная и комичная ситуация, которая не добавляет уважения избирательным комиссиям и самому институту выборов. Кроме того, отсутствие единых стандартов к порядку проведения и устройству для жеребьевки, приводит к подозрениям в фальсификации процедуры.



Жеребьевка в современной России

В избирательном процессе России предусмотрено три случая применения жеребьевки. Согласно действующему избирательному законодательству, в Российской Федерации жеребьевка используется для определения порядка размещения наименований и эмблем политических партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов законодательных собраний субъектов федерации, представительных органов муниципалитетов и распределения бесплатного эфирного времени и печатной площади на государственных телерадиоканалах и периодических печатных изданиях. Кроме того, если при голосовании кандидаты набирают одинаковое количество голосов, то победитель определяется путем жеребьевки в течение трех дней.



Тип устройства, использующегося для жеребьевки законодателем не определен. В этой связи каждый раз порядок проведения жеребьевки уточняется постановлением избирательной комиссии. При этом существует известная свобода при выборе устройства для жеребьевки. Так, если ЦИК России применяет лототрон, то региональные избиркомы отличаются инициативой и бурным творчеством.



Как обеспечить необходимую строгость, единообразие и прозрачность жеребьевки? Почему до сих пор не выработаны единые требования к устройству для жеребьевки? И наконец, можно ли процедуру жеребьевки сделать более цивилизованной и придать ей важное значение для кандидатов и избирателей?



Ответ на эти вопросы найден в древнеафинском классическом народовластии, где для жеребьевки кандидатов на выборные должности использовалось первое устройство для автоматизации выборов – клеротерий. В 2018 году политолог Владислав Федоров разработал чертеж и построил модель клеротерия, которая является первой реконструкцией греческого устройства для жеребьевки, сделанной в России.



Реконструированный клеротерий в отличие от всевозможных аквариумов, картонных коробок и лототронов, которые сейчас используются в России, сможет обеспечить необходимую строгость и единообразие процедуры жеребьевки, применяемой на выборах федерального, регионального и муниципального уровня. Устройство адаптировано для избирательного процесса России во всех случаях, когда законодатель предусмотрел использование жеребьевки. На выборах депутата Белоусовской городской Думы Калужской области 9 сентября 2018 года два кандидата набрали равное количество голосов избирателей. Для определения победителя использовалась жеребьевка из картонной коробки. На следующий день после выборов в помещении территориальной избирательной комиссии Жуковского района двум кандидатам пришлось тянуть жребий из картонной коробки. По жребию депутатом Городской Думы города Белоусово стал Михаил Сергеевич Яркин - кандидат от местного отделения партии «Единая Россия».Не единичны случаи, когда кандидаты набирают равное количество голосов избирателей. По данным ФЦИ при ЦИК России, за период с января 2013 по сентябрь 2015 года равенство голосов было зафиксировано на 536 выборах. Поэтому каждый голос избирателя имеет большую ценность и должен быть объективно учтен.К сожалению, в избирательном законодательстве РФ не прописаны требования к устройству для жеребьевки, поэтому организаторы выборов имеют любые подручные средства. Таким образом, складывается абсурдная и комичная ситуация, которая не добавляет уважения избирательным комиссиям и самому институту выборов. Кроме того, отсутствие единых стандартов к порядку проведения и устройству для жеребьевки, приводит к подозрениям в фальсификации процедуры.В избирательном процессе России предусмотрено три случая применения жеребьевки. Согласно действующему избирательному законодательству, в Российской Федерации жеребьевка используется для определения порядка размещения наименований и эмблем политических партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов законодательных собраний субъектов федерации, представительных органов муниципалитетов и распределения бесплатного эфирного времени и печатной площади на государственных телерадиоканалах и периодических печатных изданиях. Кроме того, если при голосовании кандидаты набирают одинаковое количество голосов, то победитель определяется путем жеребьевки в течение трех дней.Тип устройства, использующегося для жеребьевки законодателем не определен. В этой связи каждый раз порядок проведения жеребьевки уточняется постановлением избирательной комиссии. При этом существует известная свобода при выборе устройства для жеребьевки. Так, если ЦИК России применяет лототрон, то региональные избиркомы отличаются инициативой и бурным творчеством.Как обеспечить необходимую строгость, единообразие и прозрачность жеребьевки? Почему до сих пор не выработаны единые требования к устройству для жеребьевки? И наконец, можно ли процедуру жеребьевки сделать более цивилизованной и придать ей важное значение для кандидатов и избирателей?Ответ на эти вопросы найден в древнеафинском классическом народовластии, где для жеребьевки кандидатов на выборные должности использовалось первое устройство для автоматизации выборов – клеротерий. В 2018 году политолог Владислав Федоров разработал чертеж и построил модель клеротерия, которая является первой реконструкцией греческого устройства для жеребьевки, сделанной в России.Реконструированный клеротерий в отличие от всевозможных аквариумов, картонных коробок и лототронов, которые сейчас используются в России, сможет обеспечить необходимую строгость и единообразие процедуры жеребьевки, применяемой на выборах федерального, регионального и муниципального уровня. Устройство адаптировано для избирательного процесса России во всех случаях, когда законодатель предусмотрел использование жеребьевки.



