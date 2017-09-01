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Владислав Федоров: QR-коды на выборах должны быть защищены также как цифровая подпись
Вчера, 10:34
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РИА Новости.
В этом году Центризбирком России начал тестирование системы передачи данных от участковых в территориальные избирательные комиссии при помощи QR-кодов. Однако, по мнению эксперта, эта технология не лишена недостатков."Сейчас код открыт для считывания, и любой человек может сканировать его на свой смартфон и получить данные об итогах. Также появляется соблазн скорректировать информацию. Поэтому защиту QR-кодов необходимо усилить. Код должен быть так же хорошо защищен, как цифровая подпись, он должен быть надежен", — сказал Федоров.
Центризбирком рассматривает возможность использования QR-кодов, в которые будут преобразовывать результаты данных с каждого участка, на президентских выборах в России в 2018 году. Такая технология, считают в ЦИКе, поможет минимизировать человеческий фактор при введении данных протоколов в ГАС "Выборы".
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