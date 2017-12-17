Депутаты гордумы отказались аккредитовывать журналистов Комментариев: 0



Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров предложил, допустить все СМИ, которые изъявили желание работать с городской Думой, так как от них поступили заявки и в рабочем режиме уладить вопросы, который носят технический характер. Предложение депутата не нашло понимания у сотрудников аппарата представительного органа.



Согласно положению об аккредитации поступившие заявки на постоянную аккредитацию рассматриваются на заседании комитета городской Думы по местному самоуправлению и связям с общественными организациями. На основании рекомендации комитета городской Думы по местному самоуправлению и связям с общественными организациями председатель городской Думы издает распоряжение о постоянной аккредитации или отказе в постоянной аккредитации представителей СМИ.



По результатам голосования ни одно СМИ не было рекомендовано на постоянную аккредитацию на 2018 год. Два депутата воздержались при голосовании по проекту, который предложил пресс-секретарь Думы. Как заявили депутаты, они не против конкретных СМИ, а просто не согласны с топорной политикой запретов и создания неравных условий для деятельности журналистов. Фактически с нового года Дума остается без постоянного пула журналистов. Вчера на заседание комитета по местному самоуправлению и связям с общественными организациями были рассмотрены заявки от СМИ на постоянную аккредитацию при Тамбовской городской Думе на следующий год. Из 10 заявок пресс-секретарь председателя Думы предложил аккредитовать лишь 6 изданий, остальным отказать, так как был предоставлен не полный пакет документов или есть по ним замечания. Хотя один из телеканалов просили аккредитовать, а документы планировали донести потом.Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров предложил, допустить все СМИ, которые изъявили желание работать с городской Думой, так как от них поступили заявки и в рабочем режиме уладить вопросы, который носят технический характер. Предложение депутата не нашло понимания у сотрудников аппарата представительного органа.Согласно положению об аккредитации поступившие заявки на постоянную аккредитацию рассматриваются на заседании комитета городской Думы по местному самоуправлению и связям с общественными организациями. На основании рекомендации комитета городской Думы по местному самоуправлению и связям с общественными организациями председатель городской Думы издает распоряжение о постоянной аккредитации или отказе в постоянной аккредитации представителей СМИ.По результатам голосования ни одно СМИ не было рекомендовано на постоянную аккредитацию на 2018 год. Два депутата воздержались при голосовании по проекту, который предложил пресс-секретарь Думы. Как заявили депутаты, они не против конкретных СМИ, а просто не согласны с топорной политикой запретов и создания неравных условий для деятельности журналистов. Фактически с нового года Дума остается без постоянного пула журналистов.



