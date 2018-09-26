Тамбовчан ждет опасный грипп «Колорадо» 0 Региональное отделение Роспотребнадзора предупреждает, что в этом сезоне жители области могут столкнуться с двумя новыми штаммами гриппа – «Сингапур» и «Колорадо».

В Тамбовской области на 14% увеличилась младенческая смертность 0 Счетная палата РФ в ходе комплексной проверки отмечает увеличение младенческой смертности в девяти регионах страны, где были построены перинатальные центры, в том числе в Тамбовской области.

На демографию Тамбовской области направят 30 миллиардов рублей 0 Чиновники администрации Тамбовской области задумались о вымирании региона. В администрации региона прошло первое заседание проектного комитета по реализации нацпроекта «Демография» на территории Тамбовской области под председательством вице-губернатора Натальи Астафьевой.

Три человека пострадали в ДТП в Тамбовской области 0 В поселке Центральный Моршанского района 27 сентября водитель автомобиля «Ниссан Жук», женщина 1986 года рождения, не предоставила преимущество в движении и столкнулась с автомобилем «ВАЗ-21054» под управлением мужчины 1995 года рождения.

ФК «Тамбов» вновь проиграл в 1/16 финала Кубка России 0 Футбольный клуб «Тамбов» в 1/16 финала Кубка России проиграл в домашнем матче самарским «Крыльям Советов». Игра состоялась 27 сентября в жутких погодных условиях. Самарцы выиграли со счетом 2-1, забив победный матч на 94-й минуте первого дополнительного тайма.

Управляющую компанию подозревают в хищении 25 миллионов 0 Учредитель и генеральный директор одной из управляющих компаний города Тамбова, воспользовавшись положительной репутацией и доверием со стороны ресурсоснабжающих организаций, путем обмана совершили хищение 25 миллионов рублей, сообщает УМВД.

В детсадах открываются православные группы 0 На днях митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий принял участие в торжественном открытии первой в регионе православной группы в детском саду.

В Липецкой экономической зоне открыли 22-й завод 0 В Липецкой области компания «Шлюмберже» открыла завод по производству установок электроцентробежных насосов. Новый завод стал 22-м предприятием, открывшимся в особой экономической зоне «Липецк».

Татьяна Уварова представляет Тамбовскую область на конкурсе «Учитель года России-2018» 0 «Мне нравится работать в школе, потому что здесь чувствуешь свою сопричастность к будущему», - написала в своей анкете учитель русского языка и литературы лицея имени А.И. Данилова города Уварово Татьяна Уварова. Весной этого года педагог стала победителем муниципального, а затем и регионального

За убийство девочки тамбовчанин приговорен к 18 годам лишения свободы 0 Житель Тамбова мужского пола в период с 5 по 8 марта 2018 года нанес четырехлетней девочке многочисленные удары ремнем, руками и полиэтиленовой бутылкой с водой по голове и различным частям тела.

При ремонте по ОСАГО будут больше использовать б/у запчасти 0 О необходимости использования при ремонте автомобилей по ОСАГО бывших в употреблении запчастей заявил заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов.

Бюджет Тамбова был заметно увеличен 0 На 47 заседании Тамбовской городской Думы было рассмотрено 44 вопроса, в том числе о внесение изменений в бюджет областного центра.

Дороги к школам Тамбова не совсем безопасны 0 В рамках проекта партии «Единая Россия» «Безопасные дороги» сотрудники ГИБДД совместно с членами общественного совета проверили пешеходные переходы, расположенные возле школ в городе Тамбове.

60 лет Росхимзащите 0 60 лет исполнилось с момента создания головного предприятия – «Росхимзащита».

Кадиллак сделал большой лимузин для Трампа 0 У российского президентского лимузина Аурус появился сильный заокеанский конкурент в лице нового лимузина Кадиллак, который сделан для Дональда Трампа.

В Тамбове вновь страдают участники долевого строительства 0 Прокуратурой Октябрьского района выявлены нарушения прав участников долевого строительства многоквартирного дома с помещениями общественного назначения на улице Агапкина, д. 25А, г. Тамбова, допущенные застройщиком ООО «ТамбовКапиталПроект».

В Тамбовской области пройдет большой казачий круг 0 В рамках областного фестиваля «Большой казачий круг», который пройдет в городе Моршанске организаторы праздника подготовили для участников конкурсы: по владению казачьей шашкой, военно-полевые сборы и другие мероприятия.

Сельское хозяйство цифровизируют 0 Продолжается реализация единой цифровой платформы для агропромышленного комплекса Тамбовской области, которая объединит всех участников рынка.

В Тамбовской области будут строить мини-ТЭЦ на биогазе при свинокомлексах 0 На заседание экономического совета при главе администрации Тамбовской области Александре Никитине обсудили план развития субъекта до 2035 года.

Пропавшего в Ржаксинском районе подростка, разыскивают уже два года 0 Продолжаются поиски жителя Ржаксинского района Сергея Павликова, который исчез больше двух лет назад на автотрассе Р-22 «Москва-Тамбов-Волгоград».