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В Тамбовской области на 14% увеличилась младенческая смертность

Сегодня, 15:58
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В Тамбовской области на 14% увеличилась младенческая смертность Счетная палата РФ в ходе комплексной проверки отмечает увеличение младенческой смертности в девяти регионах страны, где были построены перинатальные центры, в том числе в Тамбовской области.

Как раз основная задача строительства перинатальных центров обеспечение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям, снижение материнской и младенческой смертности. В частности в Тамбовской области младенческая смертность увеличилась более чем на 14%. Эксперты это связывают, прежде всего, с политикой тотальной оптимизации учреждений здравоохранения, в большинстве районов области уже нет роддомов, а после ввода в эксплуатацию перинатального центра закрыли областной родильный дом и в Котовске.
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