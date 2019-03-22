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Жители Инжавинского района: «Пейте воду, но Вы держитесь?»
Сегодня, 08:47
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Жители Инжавинского района Тамбовской области бьют тревогу по вопросу качества водоснабжения рабочего поселка Инжавино. «Мы жители р.п. Инжавино пьём воду с повышенным содержанием железа в воде, а отсюда: в добываемой подземной воде практически повсеместно содержится растворенное железо… Качество воды не соответствует, но мы платим за воду, хотя за некачественную воду платить не обязаны. Ведь можно Администрации в год устанавливать по 2 станции в р.п. Инжавино? Прямо, какой то лабиринт получается? Пейте воду, но Вы держитесь?», - пишет губернатору Юрий Симаков.
Согласно позиции администрации Инжавинского района лабораторные исследования Роспотребнадзора показывают повышения содержания железа в воде по всем скважинам поселка. Установить станции обезжелезивания воды на всех 13-ти водозаборный узлах поселка невозможно так как стоимость только одной станции с учетом монтажа составляет от 2 до 3 млн.руб. в зависимости от производительности.
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