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В Уварово ураганный ветер сорвал кровлю у дома престарелых
Сегодня, 07:45
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Вчера в городе Уварово сильный ветер сорвал часть кровли со здания дома-интерната для престарелых и инвалидов. После возникновения чрезвычайной ситуации, кровля повреждена на площади в 400 кв. метров к работе преступила комиссия с участием заместителя начальника ГУ МЧС России по Тамбовской области Олега Ушакова.
По оценкам специалистов, которые выехали на место происшествия, угрозы повреждённая кровля для безопасности людей не представляет. Сегодня будет проведена соответствующая оценка затрат и сроков, необходимых на восстановление кровли.
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