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В Тамбове убрали «Бессмертный полк» с центральных улиц города
Сегодня, 07:57
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Как сообщает обладминистрация, в Тамбове колонна «Бессмертного полка» 9 мая пройдёт по бульвару Энтузиастов через мемориальный триптих «Стена памяти», составленный из нескольких тысяч фотографий участников Великой Отечественной войны. Финальной точкой шествия станет Парк Победы, где для участников будет организован праздничный концерт.
Новый маршрут появился в 2018 году. Уже тогда многие тамбовчане недоумевали, почему в Тамбове не допускают наследников Победы на центральные улицы. Традиционно колонна «Бессмертного полка» собиралась у библиотеки имени Пушкина, от улицы Интернациональной до улицы Красной. Затем тамбовчане двигались по Ленинской площади, улице Советской и заканчивали свое шествие на площади у ЛДС «Кристалл».
Сбор участников шествия начнётся в 14 часов 9 мая у памятника В.И. Вернадскому (пересечение бульвара Энтузиастов и улицы Советской). Начало шествия в 15 часов. Но в социальных сетях тамбовчане предлагают пройти по старому маршруту «Бессмертного полка» по тротуарам Интернациональной и Советской.
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