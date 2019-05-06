Маршрут «Бессмертного полка» в Тамбове нужно выбрать на референдуме Комментариев: 0



Тамбовская область участвует в акции



Ранее из-за строительства офисного центра на Советской в Тамбове был демонтирован стенд «Слава народу-победителю». Он находился напротив памятника танку «Тамбовский колхозник» и был его текстовым дополнением. Но в угоду наживе было принято это варварское решение. Теперь этот стенд находится на выезде из города напротив воинской части в районе Пехотки. А куда перенесут «Бессмертный полк»? Может быть, в Рассказовский сквер или на улицу Энгельса? Дорожное покрытие проезжей части Энгельса очень напоминает последствия минометного обстрела.



В прошлом году тамбовчане уже



Почему маршрут «Бессмертного полка» изменили? Возможно, он парализует дорожное движение в центре Тамбова? Но маршрут Пасхального крестного хода 28 апреля проходил по улицам Советская и Московская. Верующие двигались от Покровского собора до Вознесенского женского монастыря. На несколько часов движение было перекрыто. Во время шествия были закрыты для автомобилистов участки улиц Набережная, Максима Горького, Советская, Степана Разина и Московская.



Вклад Тамбовщины в Победу

За годы войны в ряды Красной Армии было призвано более 418 тысяч жителей Тамбовской области. На фронтах погибло 102 тысячи наших земляков, более 260 тамбовчан стали Героями Советского Союза. Тамбовские рабочие и колхозники внесли в Фонд обороны более 214 миллионов рублей. На эти деньги построено 400 танков, 25 эскадрилий самолётов, несколько торпедных катеров и один бронепоезд. Осенью 1941 года на Тамбовщине были сформированы 323-я, 325-я и 331-я стрелковые дивизии, которые защищали Москву. Осенью 1942 года была сформирована 2-я гвардейская армия, отправившаяся в декабре 1942 года под Сталинград.





Референдум

День Победы все больше превращается в забюрократизированное мероприятие для галочки. Это утверждение неоспоримо. Маршрут «Бессмертного полка» не должен утверждаться без учета мнения населения. Значение фейковых



Возможные формулировки вопросов



Считаете ли Вы оправданным проведение акции «Бессмертный полк» в Тамбове по новому маршруту: памятник В.И. Вернадскому, бульвар Энтузиастов, Парка Победы?



ДА

НЕТ



Считаете ли Вы оправданным проведение акции «Бессмертный полк» в Тамбове по центральному маршруту: ул. Интернациональная, ул. Советская, ЛДС «Кристалл»?



ДА

НЕТ



Для справки:

Высшей формой непосредственной демократии на местном уровне является местный референдум. Референдум определяется федеральным законодателем в числе приоритетных способов волеизъявления граждан, что означает решающее и определяющее значение решений, принятых на референдуме по сравнению с решениями, принятыми представительными органами.



В День Победы я со своей семьей прогуляюсь по центру Тамбова с портретами наших героев войны. Мы обязательно посетим мемориал «Вечный огонь». У нас трое были на фронте, и все вернулись израненными, но живыми. А вечером мы соберемся в Парке Победы на традиционный праздничный салют. Я никому не навязываю этот сценарий, но мне он кажется наиболее оправданным.



«Бессмертный полк» в городах России

В Москве колонна «Бессмертного полка» проследует от станции метро «Динамо» по Ленинградскому проспекту, ул. Тверской, ул. Тверской-Ямской, через Охотный ряд, Манежную и Красную площадь. Далее колонна шествия распределяется по Москворецкой набережной и Большому Москворецкому мосту.



«Бессмертный полк» в Воронеже пройдёт по центру города от сквера «Надежда» по улице Плехановской до пересечения с улицей Пушкинской.



В Липецке «Бессмертный полк» тоже пройдет по центру города: площадь Победы – Советская – площадь Петра.



В Волгограде 9 мая участники акции «Бессмертный полк» будут идти от Дома Павлова до мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.





Владислав Федоров Перенос маршрута «Бессмертного полка» с центральных улиц Тамбова на периферию вызвал неоднозначные оценки у тамбовчан. Раньше колонна с портретами победителей фашизма следовала по Интернациональной и Советской, а теперь люди вынуждены «торжественно» идти по бульвару Энтузиастов.Тамбовская область участвует в акции «Бессмертный полк» с 2014 года. Первопроходцами стали жители Мичуринска и Рассказово. В 2015 году к акции присоединился и Тамбов. Местом сбора тамбовчан был выбран кинотеатр «Родина», затем колонна следовала по Интернациональной и Советской до Воздвиженского кладбища. За несколько лет к маршруту привыкли, но в 2018 году «Бессмертный полк» по-тихому «перетащили» на периферию.Ранее из-за строительства офисного центра на Советской в Тамбове был демонтирован стенд «Слава народу-победителю». Он находился напротив памятника танку «Тамбовский колхозник» и был его текстовым дополнением. Но в угоду наживе было принято это варварское решение. Теперь этот стенд находится на выезде из города напротив воинской части в районе Пехотки. А куда перенесут «Бессмертный полк»? Может быть, в Рассказовский сквер или на улицу Энгельса? Дорожное покрытие проезжей части Энгельса очень напоминает последствия минометного обстрела.В прошлом году тамбовчане уже писали открытые письма , но к нашему мнению не захотели прислушиваться.Почему маршрут «Бессмертного полка» изменили? Возможно, он парализует дорожное движение в центре Тамбова? Но маршрут Пасхального крестного хода 28 апреля проходил по улицам Советская и Московская. Верующие двигались от Покровского собора до Вознесенского женского монастыря. На несколько часов движение было перекрыто. Во время шествия были закрыты для автомобилистов участки улиц Набережная, Максима Горького, Советская, Степана Разина и Московская.За годы войны в ряды Красной Армии было призвано более 418 тысяч жителей Тамбовской области. На фронтах погибло 102 тысячи наших земляков, более 260 тамбовчан стали Героями Советского Союза. Тамбовские рабочие и колхозники внесли в Фонд обороны более 214 миллионов рублей. На эти деньги построено 400 танков, 25 эскадрилий самолётов, несколько торпедных катеров и один бронепоезд. Осенью 1941 года на Тамбовщине были сформированы 323-я, 325-я и 331-я стрелковые дивизии, которые защищали Москву. Осенью 1942 года была сформирована 2-я гвардейская армия, отправившаяся в декабре 1942 года под Сталинград.День Победы все больше превращается в забюрократизированное мероприятие для галочки. Это утверждение неоспоримо. Маршрут «Бессмертного полка» не должен утверждаться без учета мнения населения. Значение фейковых опросов , которые проходили в прошлом году в соцсетях ничтожно. Именно к результатам этих опросов апеллировали лоббисты забвения памяти героев Великой Отечественной войны. В 2018 году большинство опрошенных проголосовали за новый маршрут «Бессмертного полка». Поэтому вопрос о маршруте шествия «Бессмертного полка» в Тамбове необходимо вынести на местный референдум.Высшей формой непосредственной демократии на местном уровне является местный референдум. Референдум определяется федеральным законодателем в числе приоритетных способов волеизъявления граждан, что означает решающее и определяющее значение решений, принятых на референдуме по сравнению с решениями, принятыми представительными органами.В День Победы я со своей семьей прогуляюсь по центру Тамбова с портретами наших героев войны. Мы обязательно посетим мемориал «Вечный огонь». У нас трое были на фронте, и все вернулись израненными, но живыми. А вечером мы соберемся в Парке Победы на традиционный праздничный салют. Я никому не навязываю этот сценарий, но мне он кажется наиболее оправданным.В Москве колонна «Бессмертного полка» проследует от станции метро «Динамо» по Ленинградскому проспекту, ул. Тверской, ул. Тверской-Ямской, через Охотный ряд, Манежную и Красную площадь. Далее колонна шествия распределяется по Москворецкой набережной и Большому Москворецкому мосту.«Бессмертный полк» в Воронеже пройдёт по центру города от сквера «Надежда» по улице Плехановской до пересечения с улицей Пушкинской.В Липецке «Бессмертный полк» тоже пройдет по центру города: площадь Победы – Советская – площадь Петра.В Волгограде 9 мая участники акции «Бессмертный полк» будут идти от Дома Павлова до мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.



