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ФК «Тамбов» оставит нас без штанов?

Вчера, 09:32
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ФК «Тамбов» оставит нас без штанов?
ФК «Тамбов» вышел в премьер-лигу. Это достижение уже вписано золотыми буквами в спортивную историю Тамбовщины. Талантливые футболисты, мудрые тренеры, дальновидные «отцы губернии» и преданные болельщики сотворили чудо. Это победа является доказательством эффективности мер по развитию спорта в Тамбовской области.

Примерно такие новости уже готовы в редакциях тамбовских СМИ. Задания розданы. Наши независимые журналисты дадут объективную оценку и расставят правильные акценты для читателей. Совсем скоро на передовицах газет появятся интервью с триумфаторами, среди которых неожиданно окажутся и политики.

И правильно! Выход ФК «Тамбов» в премьер-лигу будет одним из имиджевых доноров для тамбовского белого дома. Нужно, чтобы клуб поиграл на высоком уровне два сезона до выборов 2020 года.

А есть тамбовские?

Сколько воспитанников тамбовской академии футбола заиграли в ФК «Тамбов»? Футбольная академия должна производить таланты и обеспечивать кадрами опорный клуб. Если этого не происходит, то это неэффективная футбольная академия. Если детские тренеры не могут разглядеть талантливых ребят и раскрыть их потенциал, то нужно увольнять руководство академии и тренерский персонал.

Лучшим бомбардиром ФК «Тамбов» в этом сезоне стал Сенен Себаи, забивший за ФК «Тамбов» 8 голов. Нападающий из Кот -д'Ивуара уже продан в казахский «Тобол Кустанай». На втором месте по результативности с семью голами нападающий Хызыр Аппаев.

Больше 25 матчей за ФК Тамбов в сезоне 2018/2019 гг. сыграли семеро футболистов.

35 матчей
Полузащитник Антон Килин в 2017 году перешел в «Тамбов» из ФК «Луч».

34 матча
Центральный защитник Алексей Рыбин пополнил ряды ФК «Тамбов» в 2015 году. Он приехал из липецкого «Металлурга» в 2015 году.

32 матча
ФК «Ростов» в 2018 году делегировал в «Тамбов» полузащитника Валерия Чуперку.
Хызыр Аппаев перешел в наш клуб в 2018 году из «Ротора».

30 матчей
Полузащитник из Черногории Младен Кашчелан в 2017 году перешел в «Тамбов» из «Тосно».

28 матчей
Полузащитник Олег Чернышев пополнил тамбовские ряды в 2014 году, перейдя из «Витязя Подольск».

27 матчей
Нападающий Хасан Мамтов перешел в 2018 году из ФК «Оренбург».

Откуда деньги?

Сколько бюджет Тамбовской области потратит на содержание клуба в сезоне 2019/2020 гг.?
Как сообщают спортивные СМИ, бюджеты клубов РФПЛ составляют от 600 миллионов до 13 миллиардов рублей.

Скорее всего, основным источником финансирования ФК «Тамбов» станет бюджет Тамбовской области. Откуда взять 500 миллионов рублей на футбол? Вряд ли нынешний спонсор АО «Тамбовская сетевая компания» обеспечит достаточное финансирование.

Такие успешные регионы, как Воронежская, Липецкая и Белгородская области не могут позволить себе футбольный клуб в премьер-лиге. Региональные боссы понимают, что большой футбол — это насос по выкачиванию денег. Нищая Тамбовская область не должна тратить ограниченные ресурсы на весьма сомнительное зрелище. Если в тамбовском белом доме хотят отвлечь население футболом, то попытка будет неудачной. У многих тамбовчан просто нет денег на билеты. Никто не поедет на домашний матч в Саранск. Да и за кого болеть тамбовским болельщикам, если в составе нашей команды практически нет тамбовчан? Зачем тратить бюджетные деньги на зарплаты футболистам-легионерам?

Ошибочные приоритеты

Когда мне было лет 15, то мне тоже хотелось видеть тамбовский клуб в премьер-лиге. Я был воодушевлен победами ЦСКА и «Зенита» в Кубке УЕФА, успехом Юрия Жиркова. Но повзрослев я понял, что для начала нужно повысить благосостояние населения, построить современную экономику, увеличить налогооблагаемую базу, создать условия для здоровой и счастливой жизни в Тамбове и области. Ничего это нет. Население становится беднее с каждым годом. Экономика деградирует. Футбольных и спортивных площадок в регионе не хватает. Врачи узких специальностей перешли из поликлиник в частные медицинские центры. Вместо турников и футбольных полей в Тамбове открываются пивные и аптеки.

В Народном фронте любят всё контролировать. Посчитайте, сколько в Тамбове общедоступных футбольных площадок с искусственным газоном. Много насчитали? Ведь в каждом дворе многоэтажки в Тамбове есть футбольная и гимнастическая площадка. У нас физкультура доступна всем желающим? Всё у нас есть. Мы все здоровы, медицина и физкультура у нас в шаговой доступности. Везде создана инфраструктура здорового образа жизни, а теперь можно вложить деньги в большой футбол.

Хороший уличный спортивный комплекс (турники и шведская стенка) стоит от 60 до 150 тысяч рублей. За 500 миллионов рублей можно открыть более 3 тысяч спортивных площадок в Тамбовской области, но вместо этого деньги уйдут в никуда на зарплаты тренерам и футболистам-легионерам. Когда у нас будет создана спортивная инфраструктура шаговой доступности, придет время задуматься о большом футболе. А пока это пир во время чумы.

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