Под видом памятника в Тамбове хотят возвести «тамбовский кремль» Комментариев: 0



«Уровень цинизма наших высокопоставленных священнослужителей и чиновников просто зашкаливает, просто так возвести кремль не получилось, теперь пошли через установку «памятника»! Какое вы имеете право прикрывать свои коммерческие интересы и амбиции памятью героев, благодаря которым мы сейчас живем на этой земле?!», такое мнение выразил депутат Александров.



Все это делается в рамках решения депутатов Тамбовской городской Думы от 27.02.2019 г. № 1042 о внесение изменений в перечень предложений о возведении (установлении) художественных объектов в Тамбове в 2019 году. Данное решение Артем Александров планирует отменить через прокуратуру, так как запрещены строительные работы в границах охранной зоны объекта культурного наследия федерального значения, но до настоящего времени мне ответ не поступил.



На сайте администрации города Тамбова опубликован проект памятника по увековечиванию памяти тамбовчан-героев в сквере им.З.Космодемьянской по адресу: г.Тамбов, ул.Советская, 87А. По мнению депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова под видом памятника в районе монумента Зои Космодемьянской (объекта культурного наследия федерального значения) хотят возвести «тамбовский кремль».«Уровень цинизма наших высокопоставленных священнослужителей и чиновников просто зашкаливает, просто так возвести кремль не получилось, теперь пошли через установку «памятника»! Какое вы имеете право прикрывать свои коммерческие интересы и амбиции памятью героев, благодаря которым мы сейчас живем на этой земле?!», такое мнение выразил депутат Александров.Все это делается в рамках решения депутатов Тамбовской городской Думы от 27.02.2019 г. № 1042 о внесение изменений в перечень предложений о возведении (установлении) художественных объектов в Тамбове в 2019 году. Данное решение Артем Александров планирует отменить через прокуратуру, так как запрещены строительные работы в границах охранной зоны объекта культурного наследия федерального значения, но до настоящего времени мне ответ не поступил.



