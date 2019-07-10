|
|
За чертой бедности более 10% жителей Тамбовской области
У более 10% жителей Тамбовской области доходы ниже прожиточного минимума, то есть 10 тыс. рублей, - сообщает аналитический центр «РИА-рейтинг». С 2015 г. реальные денежные доходы населения в совокупности сократились на 15%. Крайне бедными считается 1,1% жителей области, доля работающих с заработной платой около 15 тыс. руб. составляет 34%.
В 2014 г. на зарплату можно было купить 100 кг говядины, то сейчас - 94 кг, хуже обстоят дела с рыбой: 228 кг против 181 кг.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
Прокуратура Тамбовской области обратилась в арбитражный суд Тамбовской области к администрации Новоархангельского сельсовета Первомайского района и ООО «Мемориальная компания Тамбовской области» о признании недействительным договора на оказание услуг по погребению безродных, невостребованных и
В Тамбове в магазине Пилот на Интернациональной, 30а началась продажа атрибутики рок-фестиваля "Чернозем". Уже сейчас можно приобрести атрибутику 2019 года. Есть четыре вида футболок, два вида бандан, магниты, кружки и наклейки.
На прошедших выходных в Тамбовском районе прошел фестиваль ремесленного сыра, где собрались мастера из Уварово, Мичуринска, Рассказовского, Бондарского районов и других муниципальных образований.
В Тамбовской области за последнее время 7 человек отравились грибами, один из них скончался.
На рок-фестивале Чернозем разыграют 300 литров топлива ЛУКОЙЛ. Вы сможете не только насладиться любимой музыкой и душевной атмосферой фестиваля, но и сэкономите деньги на заправку своего автомобиля!
Городские власти продолжают наводить порядок в рамках организации уличной торговли, основная задача должны соблюдаться меры безопасности и санитарные нормы.
Вчера в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» состоялась игра между ФК «Зенит» и «Тамбов».
Инжавинский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему главному бухгалтеру Караваинского сельского совета Инжавинского района, которая совершила служебный подлог при следующих обстоятельствах.
Власти в Тамбовской области планируют в два раза увеличить число камер фиксации нарушений правил движения на дорогах с 47 до 99, - сообщает ТАСС.
Некоторые главы муниципальных образований через подставных лиц или родственников фактически являются крупными земельными владельцами, но даже им тяжело конкурировать с агрохолдингами.
В Тамбове на ул. Советская в районе гипермаркета «Ашан» произошло ДТП – легковой автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину, далее проехав несколько метров, машина перевернулась и завалилась на бок.
Прошло несколько недель с «Прямой линии» Президента РФ Владимира Путина, а ответы на наболевшие вопросы, которые задавали представители ассоциации пострадавших предпринимателей, так и не поступили. Определенная реакция есть - судебные иски со стороны руководителя «Крымавтодор» и отписки из органов
Управлением Росприроднадзора по Тамбовской области по факту массовой гибели рыбы в районе села Донское Тамбовского района были проведены рейдовые мероприятия с привлечение специалистов из других структур. По подсчетам специалистов Рыбнадзора, погибло не менее 20 тысяч рыб разных видов.
20 июля в 10.00 на базе аэродрома в районе села Горелое пройдет военно-патриотический фестиваль «Воин России».
Представители Тамбовской области приняли участие в «Неделе торговых представителей», организованной Минпромторгом.
В Тамбовскую городскую Думу внесен проект решения о списании находящихся в муниципальной казне объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Рязанская, д.17. Ранее городские власти заявили о сносе корпуса № 2 детского сада «Красная шапочка», а также и
Осенью 2017 года депутаты Тамбовской городской Думы дали добро на снос де-факто объекта культурного наследия по улице Советская, 107В.
В здании сельхозпредприятия в деревне Сарымовка Моршанского района сотрудники правоохранительных органов накрыли базу по производству палёной водки.
10 юбилейный театральный сезон Тамбовский молодежный театр будет ознаменован новой постановкой - «Лир. Предсказание», режиссёр-постановщик Андрей Боровиков.
АО «ТКС» будет, проводит в северной части города Тамбова работы по монтажу запорной арматуры ду-500 на станции 3-го подъёма ВЗУ №6 в этой связи ряд улиц и микрорайонов будут временно отключены от холодного водоснабжения.
У более 10% жителей Тамбовской области доходы ниже прожиточного минимума, то есть 10 тыс. рублей, - сообщает аналитический центр «РИА-рейтинг».