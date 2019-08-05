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Прокуратура потребовала установить светофор на перекрестке, где пострадало 10 человек
Прокуратура Советского района внесла представление в администрацию города Тамбова с требованием оборудовать пешеходный переход на пересечении улицы Гагарина и переулка Ново-Рубежный светофором.
Данное пересечение улиц является аварийно-опасным участком дороги, в 2018 г. и истекшем периоде 2019 года зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий. В них пострадало 10 человек. По мнению надзорного органа аварий можно было бы избежать при наличии на данном участке светофорного регулирования. Кроме того на дорожном покрытии на территории района отсутствует дорожная разметка из износостойких материалов.
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