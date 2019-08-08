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На территории Сосновского района планируют построить «Тамбовский Шиес»
Сегодня, 08:47
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На сайте управления ТЭК и ЖКХ Тамбовской области размещен обновленный проект территориальной схемы по обращению с отходами производства и потребления. Новый документ определяет порядок обращения с отходами в регионе до 2030 года. Один из основных проектов строительство «Экотехнопарка Центральный» на территории Сосновского района Тамбовской области в связи выводом из эксплуатации полигона Тамбов и полигона ТС Моршанска.
Проект «Экотехнопарк Центральный» включает в себя: завод по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 4-5 классов опасности мощностью 300 тыс.тонн/год и полигон захоронения отходов 4-5 классов опасности мощностью 240 тыс.тонн/год. Для строительства объекта предусмотрено 1 981 750 тыс.руб., в том числе в части обработки, утилизации, обезвреживания – 623 000 тыс.руб., в части размещения – 1 358 750 тыс.руб.
Самый известный в России экотехнопарк сейчас строят в Архангельской области в районе станции Шиес, где планируют размещать отходы из города Москвы против этого выступают местные жители.
Жители области вправе до 19 августа направить в управление ТЭК и ЖКХ свои предложения по обновленному проекту.
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