Мусоросортировочный комплекс построенный за 20,8 млн рублей не выведен на полную мощность Комментариев: 0



«Вывод МСК на проектную мощность станет возможным после дооформления эксплуатирующей организацией лицензии на деятельность, связанную с обработкой отходов. В настоящее время на созданных в области новых мусоросортировочных комплексах организовано обучение обслуживающего персонала», - говорится в ответе управления по охране окружающей среды и природопользованию области, которое выступало заказчиком работ на запрос издания «ПРАВО68».



В 2018 году в ответах Управления ТЭК и ЖКХ Тамбовской области говорилось, что обработка ТКО на модульных мусоросортировочных комплексах, на полигонах ТКО Петровского и Мордовского районов начнется с 1 января 2019 года. В конце 2018 года в Петровском районе был построен мусоросортировочный комплекс по обработке отходов, который до настоящего времени не выведен на проектную мощность, - сообщает «ПРАВО68» . Работы проводились в соответствии с соглашением, заключенным с Министерством природных ресурсов и экологии России.«Вывод МСК на проектную мощность станет возможным после дооформления эксплуатирующей организацией лицензии на деятельность, связанную с обработкой отходов. В настоящее время на созданных в области новых мусоросортировочных комплексах организовано обучение обслуживающего персонала», - говорится в ответе управления по охране окружающей среды и природопользованию области, которое выступало заказчиком работ на запрос издания «ПРАВО68».В 2018 году в ответах Управления ТЭК и ЖКХ Тамбовской области говорилось, что обработка ТКО на модульных мусоросортировочных комплексах, на полигонах ТКО Петровского и Мордовского районов начнется с 1 января 2019 года.



