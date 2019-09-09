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В Тамбове произошел очередной порыв водовода
Сегодня, 08:34
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Вчера вечером в районе дома №63 б по улице Рылеева в городе Тамбове произошел порыв водовода диаметром 600 мм. Очередная крупная коммунальная авария привела к перебоям в подаче водоснабжения в жилые дома города.
Обеспечена резервная подача воды в северную часть города, организовывается работа ремонтных бригад. В ходе работ было установлена продольная трещина и развал трубы водовода диаметром 600 мм. Днем 11 сентября для проведения работ по ремонту водовода возможно частичное отключение водоснабжения части многоквартирных домов в северной части города.
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