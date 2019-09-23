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В Тамбовской области планируют внедрить электронное голосование
Сегодня, 07:19
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Сегодня в областной Думе пройдет межрегиональная конференция «Цифровизация выборов: опыт и перспективы». В регион уже прибыли высокопоставленные чиновники из ЦИК России, с которыми губернатор Александр Никитин обсудил вопрос создания цифровых избирательных участков и дистанционное голосование при проведении выборов главы администрации Тамбовской области в 2020 году.
Представители центральной избирательной комиссии поблагодарили главу администрации Тамбовской области за четкость и легитимность в проведении избирательных кампаний разного уровня. Информационно-обучающее мероприятие подобного масштаба будет проходить впервые в России за пределами Москвы.
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