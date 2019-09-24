Депутаты гордумы, работающие на постоянной основе, остались без премий Комментариев: 0



К слову новоизбранный глава города Наталия Макаревич до голосования предложила исключить себя из этого списка, так как она была только недавно назначена.



«Уважаемые коллеги, я прошу исключить меня из перечня получающих премию, я её пока не заслужила. Я так считаю, но вопрос поддерживаю», - сказала Наталия Макаревич.



Депутат городской Думы Артем Александров поставил под сомнения необходимость выплаты премий за год в третий раз и пытался выяснить общую сумму премирования высокопоставленных лиц, но ответ на свой вопрос не получил. Например, лишь председателю гордумы полагалось выплатить в районе 200 тыс. руб.



Другой депутат Альберт Дорожкин предложил повысить оклады лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной оплачиваемой основе и не возвращаться к вопросу о премиях.



Фото – Тамбовская городская Дума На очередном заседании Тамбовской городской Думы депутаты не поддержали решение выплатить лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной оплачиваемой основе в Тамбовской городской Думе, КСП города Тамбова, избирательной комиссии города Тамбова, единовременные премии в размере двух ежемесячных денежных вознаграждений. За премирование проголосовало 18 депутатов (необходимо 19 голосов), против – 2, воздержалось – 2.К слову новоизбранный глава города Наталия Макаревич до голосования предложила исключить себя из этого списка, так как она была только недавно назначена.«Уважаемые коллеги, я прошу исключить меня из перечня получающих премию, я её пока не заслужила. Я так считаю, но вопрос поддерживаю», - сказала Наталия Макаревич.Депутат городской Думы Артем Александров поставил под сомнения необходимость выплаты премий за год в третий раз и пытался выяснить общую сумму премирования высокопоставленных лиц, но ответ на свой вопрос не получил. Например, лишь председателю гордумы полагалось выплатить в районе 200 тыс. руб.Другой депутат Альберт Дорожкин предложил повысить оклады лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной оплачиваемой основе и не возвращаться к вопросу о премиях.Фото – Тамбовская городская Дума



