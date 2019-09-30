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До 1 октября не успели завершить работы по реконструкции площади Льва Толстого
Сегодня, 09:35
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Работы по реконструкции сквера на площади им. Льва Толстого в городе Тамбове не успели завершить в первоначально обозначенные сроки до 1 октября 2019 года. Стоимость контракта 46 млн рублей, подрядчик - ООО «Гефест».
В июне полномочный представитель Президента РФ в Центральном Федеральном округе Игорь Щеголев обращал особое внимание местных властей на необходимости завершения работ в установленные сроки.
«Сроки для завершения работ сжатые и их необходимо строго соблюдать. Мы несем ответственность перед жителями города по выполнению взятых на себя обязательств» - подчеркнул во время визита в Тамбов Игорь Щеголев.
Сроки выполнения работ были продлены до 7 ноября 2019 года.
Кроме того инициативная группа граждан обратилась в Тамбовскую городскую Думу с предложением увековечить память церкви Михаила Архангела, которая располагалась ранее на площади Льва Толстого.
Ранее памятный крест был установлен на Первомайской площади города Тамбова, теперь Тамбовская Епархия РПЦ добивается восстановления церкви на данном месте.
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