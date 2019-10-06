Склад под хозяйственные нужды вместо центра детского творчества появился в Тамбове Комментариев: 0



Согласно ответу администрации города Тамбова земельный участок находиться в аренде до 09.06.2020 г. Активисты опасаются, что под видом объекта капитального строительства, произойдет отчуждение земельного участка, и он будет использован совершенно для иных целей.



По словам горожан, земельный участок по ул. Мичуринская, 197В можно использовать для строительства социальных объектов или создания общественного пространства. К слову местные жители направили коллективную заявку на участие в конкурсе по отбору общественных территорий для включения в программу «Формирование комфортной городской среды». В настоящее время инициативная группа пытается инициировать проведение выездного совещания с привлечением всех заинтересованных сторон на спорную территорию для решения вопроса с учетом мнения местных жителей. Жители северной части города Тамбова продолжают бить тревогу по ситуации связанной с земельным участком по ул. Мичуринская, 197В, который выделен под строительство центра детского творчества с библиотекой. В настоящее время на месте где должен располагаться социальный объект, возведен склад под хозяйственные нужды.Согласно ответу администрации города Тамбова земельный участок находиться в аренде до 09.06.2020 г. Активисты опасаются, что под видом объекта капитального строительства, произойдет отчуждение земельного участка, и он будет использован совершенно для иных целей.По словам горожан, земельный участок по ул. Мичуринская, 197В можно использовать для строительства социальных объектов или создания общественного пространства. К слову местные жители направили коллективную заявку на участие в конкурсе по отбору общественных территорий для включения в программу «Формирование комфортной городской среды». В настоящее время инициативная группа пытается инициировать проведение выездного совещания с привлечением всех заинтересованных сторон на спорную территорию для решения вопроса с учетом мнения местных жителей.



