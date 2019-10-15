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Задержан по обвинениям в мошенничестве вице-губернатор Тамбовской области

Сегодня, 08:25
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Задержан по обвинениям в мошенничестве вице-губернатор Тамбовской области Вчера в Тамбове около администрации города был задержан заместитель главы администрации области курирующий имущественные вопросы Глеб Чулков. Высокопоставленного чиновника обвиняют в мошенничестве, в мае в комитете по управлению имуществом, прошли обыски в связи с уголовным делом по «захвату рассказовского рынка».

Глеб Чулков руководил комитетом по управлению имуществом Тамбовской области с 2004 года, а в 2008 году стал вице-губернатором. По первому образованию Чулков социолог культуры и досуга.
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