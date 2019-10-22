В 2019 году ФК «Тамбов» не сыграет на родном стадионе Комментариев: 0



«Это, скорее, вопрос к президенту нашего клуба, он курирует этот момент… Надеюсь, что во второй половине года сможем вернуться домой. Честно говоря, сейчас даже до этого нет дела, вся спортивная часть на мне, зациклен больше на этом», – заявил Павел Худяков.



Президентом спортивного клуба является заместитель главы администрации области Арсен Габуев.



«С возобновлением весенней части чемпионата планируем проводить домашние матчи на своем стадионе. Сейчас проектируются СКУДы (система контроля и управления доступом на стадион), на выходе с экспертизы фундаменты для дополнительных трибун», - приводит слова Габуева «РИА-спорт».



Справочно, в настоящее время аренда для ФК «Тамбов» стадиона в Саранске на одну игру обходится в 2,4 млн рублей. Спортивный директор футбольного клуба «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал порталу Sports.ru, что в текущем году наш клуб так и не сыграет на родном «Спартаке».«Это, скорее, вопрос к президенту нашего клуба, он курирует этот момент… Надеюсь, что во второй половине года сможем вернуться домой. Честно говоря, сейчас даже до этого нет дела, вся спортивная часть на мне, зациклен больше на этом», – заявил Павел Худяков.Президентом спортивного клуба является заместитель главы администрации области Арсен Габуев.«С возобновлением весенней части чемпионата планируем проводить домашние матчи на своем стадионе. Сейчас проектируются СКУДы (система контроля и управления доступом на стадион), на выходе с экспертизы фундаменты для дополнительных трибун», - приводит слова Габуева «РИА-спорт».Справочно, в настоящее время аренда для ФК «Тамбов» стадиона в Саранске на одну игру обходится в 2,4 млн рублей.



